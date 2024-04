Osuwisko na cmentarzu w Rudawie. Ekshumowali groby z zagrożonego terenu. Radni wystosowali rezolucję do krakowskiej kurii

Na ten moment zakończył się odpowiedni czas na ekshumacje. Można je przeprowadzać od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych.

Część cmentarza na nasypie

Cmentarz jest parafialny i znajduje się na terenie należącym do Parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie. Jak się okazuje nie jest najlepiej ulokowany. Chociaż to jeden z najstarszych cmentarzy w regionie. Jego najbardziej zagrożona osuwaniem się część była organizowana długo po założeniu cmentarza. Działo się to na przestrzeni kilku lat od 2009 do 2015 roku. Jednak tu popełniono błąd, bo tę część cmentarza ulokowano na nasypie.