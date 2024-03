Po śmierci dziecka w zabierzowskim przedszkolu zaczęła się procedura likwidowania placówki. Gmina wykreśla ją z rejestru

Interweniujący ojciec mówi o zapewnieniach dyrekcji placówki, że praca i opieka nad dziećmi nie jest zagrożona. Przypomina spotkania z przedstawicielami gminy, którzy zapewniali, że nie prowadzą postępowania zmierzającego do zamknięcia placówki.

- Nagle 27 lutego w trybie pilnym w Urzędzie Gminy Zabierzów zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców i tam przedstawiono nam informacje, że od 1 marca przedszkole traci dotację gminna, w związku z czym dzieci mają zostać przeniesione do innego przedszkola. Wskazano, że będzie to Master Kids w Zabierzowie. Informacja ta została przekazana wyłącznie w formie ustnej, nie otrzymaliśmy żadnego pisma z gminy - informuje nas rodzic i dodaje, że to rodzice mieli rozwiązać umowy z przedszkolem.