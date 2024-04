Zmarł Zbigniew Tomaszek. To były wójt gminy Iwanowice, samorządowiec, strażak, społecznik

Życiorys zawodowy Zbigniewa Tomaszka

Wójtem gminy Iwanowice był trzy kadencje od 1998 do 210 roku. Mieszkańcy cenili go za wiele istotnych inwestycji przeprowadzonych jeszcze w czasach przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Gminni samorządowcy do dziś doceniają jego pracę wymieniając takie inwestycje jak: budowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach i Maszkowie, rozbudowa i remonty szkoły oraz remizy OSP.