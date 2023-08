Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 18 do 20 sierpnia: Memoriał Wagnera, Green Film Festival, Senioralia

Najciekawsze wydarzenia sierpniowego weekendu

Koniec wakacji zbliża się nieubłaganie, miasto i jego mieszkańcy wciąż jednak nie zwalniają tempa, wręcz przeciwnie - podkręcają je na maxa, organizując masę wartych uwagi wydarzeń. Spójrzcie sami!

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w weekend od 18 do 20 sierpnia. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.