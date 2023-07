Tramwajem z Azorów do Cichego Kącika pojedziemy najwcześniej w 2030 roku. Urzędnicy mają problemy z realizacją zadania

Tramwajem z Azorów do Cichego Kącika pojedziemy najwcześniej w 2030 roku

- Pierwsze plany budowy linii tramwajowej z Azorów do Cichego Kącika powstały w 2014 r. - przypomina radny Łukasz Gibała, przewodniczący klubu "Kraków dla Mieszkańców" w Radzie Miasta Krakowa. - Z przekazów medialnych wynika, że od tego czasu udało się jedynie wybrać wykonawcę koncepcji dla tej inwestycji, której realizacji oczekują mieszkańcy - zauważa Gibała.

W interpelacji do prezydenta Krakowa zapytał, kiedy ruszy budowa nowej trasy dla tramwajów?

Z odpowiedzi władz miasta wynika, że podczas realizacji inwestycji urzędnicy napotkali na problemy.

Wykonawca koncepcji opracował co prawda wstępny układ trasy tramwajowej w czterech wariantach, ale nie został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Zadaniowy ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie. Potrzebne były korekty. Wykonawca ich dokonał, jednak, jak twierdzą miejscy urzędnicy, nie złożył poprawionej koncepcji do zespołu zadaniowego, by mógł ponownie ją zaopiniować.