Prasówka z Krakowa 1.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.

Prasówka Kraków 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dzieje się w Krakowie! Kino plenerowe, zajęcia pilates lub potańcówki swing! Wydarzenia w dniach 1-4 lipca. Sprawdź! Lato rozpoczyna się pełną parą a temperatury sięgają 30 stopni. Niektórzy lubią wygrzewać się pod promieniami słońca a inni schować w cieniu ale jedno jest pewne- dla każdego znajdzie się propozycja na spędzanie wolnego czasu! Sprawdź nasze propozycje.

📢 Dzika przyroda w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie. W niedzielny wieczór można tam spotkać liczną łabędzią rodzinę W niedzielny wieczór w parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie można spotkać nielicznych spacerowiczów z psami, ale także i jego rodzimych mieszkańców. Na tych, którzy po upalnym dniu zdecydowali się na krótki spacer po alejkach parku czekała nie lada niespodzianka. Liczna łabędzia rodzina postanowiła wyjść na brzeg i pozaczepiać przechodniów. Towarzyszyły im również kaczki. Park przy Stawie Płaszowskim został otwarty wiosną tego roku. Wcześniej przeprowadzono w nim intensywne prace, by mieszkańcy mieli tu do dyspozycji małą architekturę i miejsce do rekreacji. Dzikie zwierzęta również mają przestrzeń dla siebie.

📢 Kolejny tragiczny wypadek w Małopolsce. W Bilczycach samochód potrącił rowerzystkę. 40-letnia kobieta zmarła. Jej dziecko walczy o życie W późnych godzinach popołudniowych we wsi Bilczyce w gminie Gdów doszło do tragicznego wypadku. Kierujący pojazdem osobowym potrącił rowerzystkę, która na jednośladzie przewoziła również swoją 5-letnią córkę. Około 40-letnia rowerzystka zmarła. Dziewczynka w ciężkim stanie została zabrana do szpitala drogą lotniczą. Na miejscu cały czas trwają czynności pod nadzorem prokuratora. To już kolejny dzisiaj tragiczny w skutkach wypadek, na małopolskich drogach.

Prasówka 1.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koci Kiermasz w Hali Lipowej organizowany przez fundację Stawiamy na Łapy, odbył się właśnie dzisiaj! Zobacz zdjęcia Dzisiaj w godzinach 11:00- 16:00 w Hali Lipowej odbywał się kiermasz charytatywny na rzecz kotów z fundacji Stawiamy na Łapy. Przestrzeń przeznaczoną na wydarzenie wypełniały wieszaki z ubraniami, stoiska oraz co najważniejsze odwiedzający ludzie!

📢 Pamiętacie tego "bizmesmena" ze starą parasolką? To dopiero był cyrk z Vanną Ly! Minęło 5 lat od jednego z największych "cyrków" w nowoczesnej historii Krakowa. Bo inaczej nie da się określić zamieszania ze "słynnym" Panem Vanna Ly, który miał kupić Wisłę Kraków. Na audiencję przyjął go nawet sam prezydent Krakowa, a ów dżentelmen - bardziej niż finalizacją inwestycji - zainteresowany był zasłanianiem się starym parasolem przed fotoreporterami. Cała komedia zakończyła się zniknięciem Pana Ly, a Wisła pogrążyła się wtedy w jeszcze większym chaosie! 📢 Leniwa niedziela na Bagrach. Mieszkańcy Krakowa odpoczywają na plaży i zażywają letnich kąpieli. Wakacje rozkręciły się na dobre Mimo, że niedzielne niebo mocno za chmurką, mieszkańcy Krakowa licznie ruszyli na Bagry. Termometry od wczesnych godzin porannych w stolicy Małopolski pokazują przeszło 28 stopni Celsjusza. Chociaż w ostatnią niedzielę czerwca trudno mówić o kąpielach słonecznych, to na pewno można zażyć tych bardziej orzeźwiających, czyli wodnych. Jak widać na Bagrach nie brakuje amatorów sportów wodnych. Plaża jak w każdy wakacyjny weekend tętni życiem. Każdy dziś odpoczywa tak, jak lubi najbardziej.

📢 Niedziela w Krakowie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Można je znaleźć przy Hali Targowej W ostatnią, a do tego upalną niedzielę czerwca, mieszkańcy Krakowa wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Od wczesnych godzin porannych przy Hali Targowej słychać gwar. Owszem, dzisiaj niedziela handlowa, jednak to miejsce rządzi się trochę innymi prawami. W wielkich hipermarketach na próżno szukać takich skarbów, jakie można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Unikatowe płyty winylowe, piękne zastawy stołowe, stare zabawki i oczywiście stosy książek.

📢 Urzędnicy w Krakowie chcą ujednolicić oznakowania miejskie. ZTP rusza z kampanią „Detal ma znaczenie”. Jej hasło to „Lepiej!” Krakowscy urzędnicy zapewniają, że "detal ma znaczenie". Tym samym zachęcają właścicieli i zarządców budynków w Krakowie do ujednolicenia tabliczek z oznakowaniem. Chodzi przede wszystkim o to, by były one zgodne z obecnym, wprowadzanym w całym mieście Systemem Informacji Miejskiej. Zarząd Transportu Publicznego rusza z kampanią „Detal ma znaczenie”. Jej hasło to „Lepiej!”, ponieważ jak tłumaczy ZTP, lepiej jest, gdy coś napisane jest wyraźnie, ładnie i w dodatku w sposób spójny z innymi oznaczeniami dookoła.

📢 Miejski autobus potrącił rowerzystę na ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie Niespokojny niedzielny poranek na krakowskich drogach. Około godziny 10.20 na ulicy Dobrego Pasterza doszło do wypadku, w którym brał udział autobus miejski. Jak informuje nas dyżurny policji, autobus potrącił rowerzystę, który przejeżdżał w niedozwolonym miejscu -przez oznakowane przejście dla pieszych, gdzie nie było przejazdu dla rowerów. Rowerzysta z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje o kierowaniu linii 129, i 138 przez Jancarza oraz Bohomolca. 📢 Targi Rzeczy Pięknych w Joga Centrum Nova Huta. Zobacz jakie perełki czekają na kameralnych krakowskich targach. Mamy zdjęcia! Chcesz zaopatrzyć się w unikatowe, ręcznie robione produkty! Jeszcze jutro - 30 czerwca, Joga Centrum Nowa Huta (os. Zgody 7) zamieni się w galerię sztuki użytkowej. W godzinach 10:00-17:00 będziesz mógł/mogła spotkać się z twórcami, poznać ich historie i nabyć wyjątkowe przedmioty.

📢 Poczuj smak Włoch w Krakowie! Muzyka na żywo, dania kuchni włoskiej i wiele więcej. Sprawdź co czeka na Ciebie w każdą sobotę wakacji! Do urlopu zostało jeszcze trochę czasu a ty czujesz głód zagranicznych doświadczeń? Przez całe wakacje, w każdą sobotę będziesz mógł na chwilę przenieść się do słonecznych Włoch, posłuchać tradycyjnej muzyki oraz oczywiście zjeść tradycyjne, włoskie dania! Dowiedz się więcej!

📢 Dwa najważniejsze zabytki w samym centrum Krakowa za zasłoną z rusztowań. Prace cały czas trwają Dwie zabytkowe wieże, które znajdują się w centrum Krakowa przechodzą gruntowne remonty. Pierwsza z nich to Wieża Zegarowa Archikatedry na Wawelu. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków podjął decyzję o przekazaniu zgromadzonych w tym roku oszczędności po przetargach na przyspieszenie remontu hełmu wieży. Dzięki temu rusztowanie zasłaniające zabytek zniknie jeszcze w tym roku. Drugie rusztowanie z kolei szczelnie zasłaniania wieżę hejnałową bazyliki Mariackiej. Tutaj prace potrwają jeszcze przez długie miesiące.

📢 Przemysław Kossakowski: Od jedzenia robaków do leczenia innych sztuką Kiedy ożenił się z Martyną Wojciechowską, media oszalały na ich punkcie. Chociaż próbował, to nie potrafił odnaleźć się w świecie celebrytów. Dlatego uciekł z dala od show-biznesu aż na daleką Lubelszczyznę. 📢 Jurajskie Lawendlove. Czas na lawendę w podkrakowskim gospodarstwie w gminie Krzeszowice Na piękne widoki i na ul. Widokową w Filipowicach w gminie Krzeszowice zaprosił Kamil Kłeczek, właściciel gospodarstwa lawendowego o wdzięcznej nazwie Jurajskie Lawendlove. Zorganizowano tutaj dni otwarte w sobotę i niedzielę, 29 i 30 czerwca 2024 r. Do bajkowo wyglądającego ogrodu w fioletowo-lawendowych kolorach mogli przybyć wszyscy miłośnicy lawendy, rodziny z dziećmi oraz fotografowie. 📢 Nocne Grand Prix Krakowa w biegach górskich. Co za klimat! Zdjęcia W Lesie Wolskim odbyły się nocne biegi o Grand Prix Krakowa. Już po raz piąty. Biegacze-amatorzy bardzo dobrze znają cykl, który od listopada do marca odbywa się na tym terenie. To jest często bieganie w zimowej scenerii bądź też w błocie. Teraz było zgoła inaczej. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Miesiąc Fotografii. Wystawa prac w przestrzeni Poczty Głównej. Co można na niej zobaczyć? Dowiedz się więcej! W piątek, w przestrzeni klubu Poczta Główna odbył się wernisaż wystawy fotografii w ramach Fringe: Miesiąc Fotografii. Dlaczego warto zobaczyć wystawę na własne oczy? 📢 "Piknik franckuski" czyli ciekawe zakończenie wyjątkowego tygodnia Biblioteki Kraków. Czytelnicy spotkali się w ostatnią sobotę czerwca Pracowity tydzień w Bibliotece Kraków. W ostatnie dni czerwca wszyscy czytelnicy, bez względu na swój wiek, zostali zaproszeni do udziału w projekcie pn. "Odlotowe podróże po literaturze, czyli literackie tygodnie w Bibliotece Kraków". Jego celem jest bliższe poznanie kultur i literackich osiągnięć różnych krajów. 24 czerwca w wybranych filiach Biblioteki Kraków były organizowane różne wydarzenia w ramach Tygodnia francuskiego. Zwieńczeniem tego Tygodnia był z kolei "Piknik francuski", który odbył się w wyjątkowej scenerii ogrodu przy ul. Powroźniczej 2 w ostatnią sobotę czerwca.

