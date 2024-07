Akrobata przejdzie na linie nad Rynkiem Głównym w Krakowie! Już w ten weekend 37. ULICA Festival – Święto Teatrów Ulicznych. Sprawdź program

Zagraniczne zespoły: Surprise Effect, Force, Ana Jordao, Lyapunov, Jay Che Jia Jun, La Belle École, Mr Mustache, Kolektiv Lapso Cirk, DELREVES, Directie & Co, Man in pak producties, The Gipsy Marionetists, Jef RABILLON Pat BELLAND, Kwal, antagon theaterAKTion, Icebreaking - Ensemble of Irregular Theatre NPO, Moravian Theatre Olomouc, Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia, Basca Theatre, Teatr Akt