Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W ostatnią, a do tego upalną niedzielę czerwca, mieszkańcy Krakowa wyruszyli na poszukiwanie skarbów. Od wczesnych godzin porannych przy Hali Targowej słychać gwar. Owszem, dzisiaj niedziela handlowa, jednak to miejsce rządzi się trochę innymi prawami. W wielkich hipermarketach na próżno szukać takich skarbów, jakie można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu w Krakowie. Unikatowe płyty winylowe, piękne zastawy stołowe, stare zabawki i oczywiście stosy książek.

Jeśli lato to oczywiście jagodzianki! Gdzie spróbować tych prawdziwych jagodowych pyszności? Zapytaliśmy naszych Czytelników, gdzie zjeść pyszne jagodzianki w Krakowie. Odpowiedzi dostaliśmy naprawdę bardzo dużo! Do naszego zestawienia wybraliśmy miejsca, które wskazali w komentarzach najczęściej. Aż ślinka cieknie! Zobacz!

Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Kolejne trzy firmy zgłosiły - w okresie od połowy maja do 21 czerwca 2024 - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tym razem mają one objąć w sumie 271 osób. Oznacza to, że liczba pracowników, którzy stracili zatrudnienie w Krakowie w ramach tegorocznych masowych zwolnień przekroczy za chwilę 1670. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku. Kraków jest również niechlubnym rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o ilość zwolnień grupowych w 2024 roku.