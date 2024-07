Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ): Jak i gdzie wyrobić w Krakowie?

Gdzie i jak wyrobić EKUZ w Krakowie?

Jeśli zależy nam na czasie i chcemy załatwić wszystko osobiście, najlepszym miejscem w Krakowie jest Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Wadowickiej 8W. Punkt obsługi klientów jest otwarty od poniedziałku do piątku, z czego w poniedziałki godziny pracy to 8-18, a od wtorku do piątku 8-16. Proces wyrobienia karty jest prosty i przejrzysty.

Pobieramy bloczek (z literą E), czekamy w hallu na swoją kolej, a gdy już na elektronicznej tablicy pojawi się nasz numer, przechodzimy do sali, w której znajdują się stanowiska obsługi. I urzędnik w okienku wyrabia kartę EKUZ - oczywiście jeśli przedstawimy wypełniony wniosek oraz dokument tożsamości.

Wnioski można wypełnić wcześniej online lub skorzystać z formularzy dostępnych na miejscu. Istnieje również możliwość umówienia się na wizytę przez internet, co pozwala znacznie skrócić czas oczekiwania.