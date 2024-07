Prasówka z Krakowa 3.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Malik Montana w klubie Energy 2000. Kontrowersyjny raper wystąpił w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy!”?

Prasówka Kraków 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Malik Montana w klubie Energy 2000. Kontrowersyjny raper wystąpił w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! Malik Montana wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W miniony piątek (28 czerwca klubowicze bawili się przy rytmach hip-hopowych przebojów kontrowersyjnego rapera. Na sali rozbrzmiały takie hity jak : „Do Tańca”, „Jetlag”, „Robię Yeah”, „Jagodzianki”, a także „Pistolet”. Jak zwykle w Przytkowicach nie zabrakło niesamowitych efektów specjalnych i dodatkowych atrakcji. To była szalona piątkowa noc. Zobacz, co tam się działo.

📢 Travis Scott w Krakowie. Koncert rapera w Tauron Arenie przyciągnął tłum fanów z całego świata! Czekali tutaj od rana ZDJĘCIA Travis Scott w Krakowie - to już dzisiaj! We wtorek 2 lipca jeden z najpopularniejszych amerykańskich artystów wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy koncertowej Utopia – Circus Maximus World Tour. I choć koncert rapera rozpocznie się dopiero o godz. 21.30, najwierniejsi fani czekają na swojego idola już od rana! ZDJĘCIA

📢 Otwarta wojna w małopolskim PiS. Znów nie udało się wybrać marszałka województwa. Buntownicy zostali zawieszeni Politycy PiS stracili kontrolę nad konfliktem w małopolskich strukturach partii. Awantura wokół wyboru marszałka Małopolski przerodziła się w otwartą wojnę, a kaliber zarzutów adresowanych do buntowników odmawiających głosowania na Łukasza Kmitę jest coraz cięższy. Groził im Jarosław Kaczyński, apelują parlamentarzyści PiS, ale potężny kryzys tylko się pogłębia. Za buntownika uchodzi już nawet Jan Duda, ojciec prezydenta i przewodniczący sejmiku. Wtorkowa sesja sejmiku też nie przyniosła rozstrzygnięcia i znów nie udało się wybrać marszałka. Kmita przepadł w wyborach po raz piąty (!), a jego kontrkandydatem był Piotr Ćwik, wcześniej zawieszony... w prawach członka PiS.

Prasówka 3.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Kossakówka wciąż jest wielkim palcem budowy, ale już wyłania się kształt muzeum Zgodnie z zapowiedzią, w 2026 roku przyjdziemy do willi Kossaków na pierwszą wystawę poświęconą artystycznej rodzinie. Póki co, w budynku trwają intensywne roboty remontowo-budowlane. - Prace są bardzo zaawansowane, wchodzimy w decydującą fazę. Mamy już też za sobą te najbardziej newralgiczne momenty w zakresie prac konstrukcyjnych – wyjaśnia stan prac w Kossakówce Adrian Kowalski, koordynator inwestycji z ramienia MOCAK-u.

📢 W Małopolsce powstaje najdłuższy tunel kolejowy w kraju. Inwestycja skróci przejazd z Krakowa do Nowego Sącza W Małopolsce rozpoczęła się budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Zostanie wydrążony pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka i będzie miał 3,8 km długości. To część inwestycji kolejowej Podłęże - Piekiełko. Nowe rozwiązania mają zrewolucjonizować podróże w naszym regionie. 📢 Nowe letnie kierunki z Krakowa. Odkryj, dokąd możesz podróżować z FlixBusem! Wakacje to czas, kiedy wielu z nas marzy o zmianie otoczenia, relaksie i odkrywaniu nowych miejsc. FlixBus, popularny przewoźnik autobusowy, w najbliższych miesiącach rozszerzy swoją ofertę, oferując podróżnym z Krakowa jeszcze więcej możliwości na spędzenie urlopu. W sumie bezpośrednio z Krakowa będzie można dotrzeć do 18 krajów. Sprawdź, gdzie konkretnie! 📢 Pożar ciężarówki przewożącej kartony na autostradzie. Zablokowany pas ruchu w okolicy węzła Kraków Południe w kierunku Katowic Do pożaru samochodu ciężarowego doszło na autostradzie A4 we wtorek 2 lipca. Wczesnym popołudniem między węzłami Łagiewniki i Kraków Południe zapaliły się kartony, to około 9 ton materiałów przewożonych pojazdem ciężarowym. Płonące elementy zostały zrzucone z samochodu, strażacy dogaszali je na jezdni. Utrudnienia potrwają jeszcze długo.

📢 Finaliści konkursu Mister Supranational 2024 odwiedzili Kraków! Zobacz jak bawili się w naszym mieście. Mamy zdjęcia! Od tygodnia uczestnicy konkursu Supranational poznają uroki Małopolski. Podczas zgrupowania odbywającego się na południu Polski, misterzy poznawali uroki Krakowa oraz Krynicy Zdroju. Całe szczęście w napiętym harmonogramie znaleźli również czas na odpoczynek! 📢 Coraz bliżej Gali Finałowej Miss Polski 2024. Finalistki intensywnie trenują, ale mają też czas na przyjemności Już w sobotę, 5 lipca, dowiemy się, która z 32 finalistek konkursu Miss Polski 2024, odbierze koronę z rąk ubiegłorocznej miss Angeliki Jurkowianiec. Dziewczęta w gościnnych progach Wilii Tatrzańskiej w Krynicy-Zdroju intensywnie trenują przed konkursem, ale mają też czas na przyjemności.

📢 Śmiertelnie groźna roślina w Krakowie. Urzędnicy apelują do mieszkańców Podczas wycieczek i spacerów w szczególności w pobliżu rzek i innych cieków wodnych możemy spotkać barszcz Sosnowskiego. Urzędnicy miejscy przypominają, że jest to roślina trująca, zaliczona do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), rozpowszechnionych na szeroką skalę. I apelują do mieszkańców!

📢 Tanie loty z Krakowa w lipcu 2024. Tu dolecisz z lotniska z Balic za GROSZE! Zobacz najlepsze tanie loty na wakacje! GALERIA Tanie loty w lipcu. Zarówno wakacje, jak i sezon urlopowy trwa w najlepsze! Pogodowo lipiec jest jednym z najgorętszych i najlepszych miesięcy na wyjazd, choć finansowo może nieco przytłoczyć... Okazuje się jednak, że nie zawsze wycieczka w sezonie wakacyjnym musi być droga, a tripa do słonecznych miejscówek można zorganizować za niewielkie pieniądze! Zobacz, gdzie dolecisz w lipcu z lotniska w Kraków-Balice do 300 zł w dwie strony! GALERIA 📢 Fundacja Szymborskiej zbuduje przy Karmelickiej pawilon poświęcony noblistce z Krakowa Obok otwartego przed rokiem – w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej – parku między ulicami Karmelicką i Dolnych Młynów, powstanie pawilon, w którym zostanie otwarta m.in. wystawa poświęcona poetce. Zbuduje go Fundacja Szymborskiej. Umowę dotyczącą dzierżawy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Karmelickiej podpisali 2 lipca prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, prezes zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek oraz członek zarządu fundacji Marek Bukowski. - Będzie służył mieszkańcom i gościom, znajdzie się w nim stała wystawa poświęcona Szymborskiej, która tuła się po Krakowie, ale nie będzie to jej muzeum - zapowiada Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

📢 Dojazd samochodem do krakowskiego zoo. Kierowcy ignorują znaki. Straż miejska jest bezlitosna Krakowski ogród zoologiczny to popularne miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz turystów, zwłaszcza podczas słonecznej pogody. Las Wolski, w którym znajduje się zoo, oferuje przyjemny cień, idealny na letnie wycieczki. Jednak, jak przypomina straż miejska, nieprzestrzeganie zasad dojazdu może znacząco podnieść koszty takiej wyprawy. 📢 Srebrny medal dla Unique Cheerleaders na Mistrzostwach Europy w Cheerleadingu Sportowym. Sukces zespołu spod Krakowa Klub Unique Cheerleaders z gminy Kocmyrzów-Luborzyca reprezentował Polskę w czasie Mistrzostw Europy Cheerleaders w Oslo. 40 zawodniczek wraz z trenerami była najliczniejsza reprezentacja z naszego kraju. Święci sukcesy, bo wśród kilku laurów zdobyła srebrny medal. To drugie miejsce na podium wywalczył Duet Junior Pom: Joanna Pieczarka i Gabriela Waśniewska. 📢 Kraków. Córka Friza i Wersow ma już roczek! Maja Wiśniewska miała huczną imprezę urodzinową! ZDJĘCIA Maja Wiśniewska, czyli córka influencerów Friza i Wersow niedawno skończyła roczek. Z tej okazji rodzice małej gwiazdy zorganizowali w krakowskiej rezydencji huczną imprezę, na której pojawiło się wielu celebrytów ze świata internetu i telewizji. Zobacz, jak wygląda roczna Majusia i jak bawiono się na jej urodzinowym przyjęciu!

📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 - kiedy i jak je sprawdzić online i stacjonarnie? Wyczekiwane przez uczniów oraz ich rodziców wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zostaną ogłoszone już na początku lipca. Jak sprawdzić wyniki, co zawierają zaświadczenia i jakie są dalsze kroki w procesie edukacyjnym? 📢 Sprawa pani Joanny. Kobieta domaga się zadośćuczynienia po interwencji policji. Ruszył proces przed krakowskim sądem Jeszcze przed wejściem na salę sądową pełnomocnik pani Joanny mec. Kamila Ferenc poinformowała, że jej klientka zgadza się na upublicznienie wizerunku, ale nie nazwiska. Adwokatka nie chciała powiedzieć, jakiej kwoty zadośćuczynienia domaga się jej klientka. Sąd na początku rozprawy powiedział, że kwota, jakiej domaga się pani Joanna, to 100 tys. zł. Tzw. sprawa pani Joanny odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pod koniec lipca ub. r. kobieta trafiła na SOR szpitala w Krakowie po zażyciu tabletki poronnej. W szpitalu policjanci otoczyli panią Joannę kordonem, a policjantki weszły z nią do gabinetu ginekologicznego. Ówczesny komendant policji oświadczył również, że głównym powodem działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej. Teraz pani Joanna złożyła wniosek do krakowskiego sądu o zadośćuczynienie za interwencję policji, której czuje się ofiarą.

📢 Ograniczyli ruch na moście Grunwaldzkim. Na stałe. To powoduje, że tworzą się tam korki Do końca czerwca trwały prace w zakresie wdrażania nowej organizacji ruchu na moście Grunwaldzkim. Ekipy zajmowały się tam zarówno oznakowaniem poziomym, jak i pionowym. Oficjalnie od lipca możliwy jest przejazd na nowych zasadach, co powoduje ograniczenia i korki w tym rejonie. Dodatkową uciążliwością jest też zawężenie ruchu nieopodal, na skrzyżowaniu przy Domu Handlowym Jubilat. 📢 Kraków. Salon piękności z Nowej Huty kwaterą dilerów narkotykowych Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową rozbili szajkę zajmującą się handlem i przemytem środków odurzających. W wyniku śledztwa pracujący nad sprawą policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali 5 osób, z których 2 zostały tymczasowo aresztowane. Co ciekawe, kobiety zamieszane w proceder zrobiły sobie przykrywkę w postaci salonu piękności w Nowej Hucie w Krakowie. Jedni klienci przychodzili tam na paznokcie, a inni np. po mefedron.

📢 Najgroźniejsi przestępcy poszukiwani przez policję w Małopolsce LISTY GOŃCZE Policja w województwie małopolskim poszukuje bardzo wiele osób za poważne przestępstwa, takie jak m.in. morderstwa, gwałty i rozboje. Jeśli widziałeś kogoś, kogo policja poszukuje na podstawie listów gończych, zgłoś to organom ścigania! Te osoby, które znajdziesz w naszej galerii, mogą być bardzo niebezpieczne.

