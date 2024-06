Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Krakowie? Bądź na bieżąco

Odbywały się tu uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, Józef Piłsudski jeździł po nich Rolls-Roycem, jeszcze do 1980 roku można było tu wypasać krowy, a w 1941 powstała makieta ich zabudowy! Mają 48 hektarów powierzchni i 3500 metrów obwodu. Krakowskie Błonia. Perła wśród parków miejskich na mapie Polski. A gdyby potrafiły mówić… Zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, co działo się na krakowskich Błoniach prawie 100 lat temu.

Ciepło, gorąco, chill out w plenerze wskazany. Tylko gdzie? Imprezowa i chilloutowa mapa Krakowa ciągle się zmienia. Niedawno zamknięto Forum Przestrzenie, ale obok prężnie rozwija się Hala Forum. Rok temu mieszkańcy i turyści bawili się i odpoczywali jeszcze w Shuvary Park przy Saskiej. Jak wygląda to miejsce teraz? Budki pozamykane, nic się tam nie dzieje, a nieopodal... Szok! Rozkopana dziura w ziemi zalana wodą, wygląda jak starożytne ruiny Atlantydy...

Przewodnicy wraz z zakonnikami oprowadzą nie tylko po dziedzińcu i kościele, ale również po niedostępnych na co dzień przestrzeniach klasztoru: bibliotece, skarbcu i klasztornym ogrodzie. Na zwiedzających czeka też nowość na Skałce, będąca efektem prowadzonych w ostatnich latach badań - park archeologiczny. Prezentuje on najnowsze odkrycia, m.in. ślady najstarszego, romańskiego kościoła na Skałce. Od środy, 29 maja, krakowscy paulini zapraszają do skorzystania z ich nowej oferty zwiedzania.

Deweloper, firma Noho Investment, zdradził plany co wybuduje na części terenu po dawnym domu handlowym Gigant w Krakowie. Stanie tu apartamentowiec Monument ze 140 mieszkaniami. Jak się nieoficjalnie mówi pozostała cześć tego miejsca, na którym dziś znajdują się resztki dawnego Giganta i parking dla aut, również zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, ale to już inny inwestor, który jeszcze nie zdradza swoich zamiarów. Przypomnijmy, 21 lat temu, 28 maja 2003 roku, dom handlowy Gigant strawił ogromny pożar, a setki kupców straciły dorobek życia. Od tego czasu nic się na tym terenie nie działo.

Bieg Swoszowicki to inicjatywa, która odbywa się na terenie dzielnicy X Swoszowice. To jedno z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce. Co roku w biegu bierze udział ponad tysiąc osób. Jego 11. edycja zaplanowana została na niedzielę 26 maja. I jak można zauważyć i tym razem mieszkańcy dopisali.

Nocny karambol w Krakowie! "Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Klimeckiego z Powstania Wielkopolskich, doszło do zderzenia 4 pojazdów, jeden z nich dachował. Niestety były osoby poszkodowane" - informuje Patrol998-Małopolska. To niebezpieczne miejsce w Krakowie, w którym często dochodzi do zdarzeń drogowych.

Silny wiatr, wyładowania, mocna ulewa. To burza, która w środowe popołudnie przeszła przez Kraków. Przyniosła z sobą znaczne ochłodzenie - temperatura w Krakowie spadła do ok. 15 stopni z 25, które notowane były przed południem. Od kilku godzin pada również deszcz. Straż pożarna zapewnia, że mimo to w Małopolsce i w Krakowie jest spokojnie. Synoptycy ostrzegają jednak, że burze mogą się jeszcze pojawić - ostrzeżenie obowiązuje do godz. 2 w nocy z środy na czwartek.