Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie smoki znów opanowały Kraków. Tak wyglądało spektakularne widowisko pod Wawelem. Ludzi tyle, że nie było gdzie szpilki wcisnąć W Krakowie trwa właśnie 23. Wielka Parada Smoków. Tym razem impreza odbywa się pod hasłem "Smoki bajek, baśni i powieści". Najbardziej spektakularnym elementem wydarzenia jest zawsze Wielkie Widowisko Plenerowe organizowane późnym wieczorem pod Wawelem. Ogromne, unoszące się smocze postaci, do tego efekty świetlne i laserowe oraz muzyka. Niezmiennie przyciąga tłumy krakowian i gości. Jak wyglądała tegoroczne widowisko? Zobaczcie w galerii. W zakolu Wisły zgromadziły się tłumy widzów. 📢 Dni Nowej Huty 2024. Tłumy na pikniku rodzinnym pod NCK. Zobacz zdjęcia W sobotę, 8 czerwca, na Skwerz Budowniczych Nowej Huty rozbrzmiały śmiechy, gwar i, przede wszystkim, muzyka! Piknik rodzinny z okazji święta dzielnicy rozpoczął się o godzinie 14:00 i będzie trwać do późnych godzin wieczornych. Z tej okazji pod sceną zgromadziły się tłumy mieszkańców spragnionych wspólnej zabawy i świętowania 75. urodzin "najmłodszej siostry Krakowa".

📢 Festiwal Kolorów w Krakowie po raz kolejny zachwycił tłumy! Zobacz zdjęcia z Tauron Arena Garden Dziś odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kolorów w Krakowie. To już stały punkt programu dla miłośników dobrej zabawy i kolorowych szaleństw. Setki krakowian i turystów bawiło się w rytmie muzyki, tańczyło i obsypywało się kolorowymi proszkami Holi.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Kolorów w Krakowie. Zabawa z barwnymi proszkami jak podczas hinduistycznego święta holi W przestrzeni przy Tauron Arenie Kraków w powietrze leci wielobarwny pył. W sobotę, 8 czerwca, od godziny od 15 trwał tam Festiwal Kolorów. Uczestnicy mieli zapewniony sypki, nietoksyczny (i schodzący z ubrań) kolorowy proszek - oraz dobrą zabawę. Na miejscu czekały jedzenie z foodtrucków, DJ'e, konkursy z nagrodami.

📢 Kraków spragniony lata. Na Zakrzówku kąpie się sporo ludzi. Kiedy oficjalne otwarcie wakacyjnego sezonu? Krakowianie wypatrują letniej pogody - obfitujący w burze i deszcze czerwiec 2024 na razie jest kapryśny, ale to wcale nie znaczy, że nie można na szerszą skalę rozpocząć sezonu kąpielowego. Przynajmniej nieoficjalnie. W sobotę, 8.06, odwiedziliśmy Zakrzówek. Pływające pomosty były pełne ludzi, woda też zachęcała do kąpieli. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pierwsza mała elektrownia atomowa w Polsce powstanie w Stawach Monowskich koło Oświęcimia. Takie są plany Przygotowania do budowy małej elektrowni atomowej najbardziej zaawansowane są w przypadku lokalizacji w Stawach Monowskich k. Oświęcimia. Plany spółki Orlen Synthos Green Energy przewidują, że pierwszy modułowy reaktor atomowy - SMR powstanie na tym terenie prawdopodobnie do 2030 roku. 📢 Wielkowiejski Targ z bogatą ofertą pyszności od lokalnych producentów, rolników, sadowników Rzesze amatorów lokalnych smakołyków, owoców, warzyw, miodów, przetworów, ciast, wędlin i wielu innych produktów przybyło na Wielkowiejski Targ. On co dwa tygodnie przyciąga wystawców, producentów żywności i rękodzieła oraz wiernych klientów. W sobotę, 8 czerwca na targu w Szycach a Placu Wspólnoty 1przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś była nie tylko okazja do zakupu smacznych, zdrowych produktów, ale i posłuchania o o koncepcji inteligentnych wiosek i przedmieść (Smart Villages i Smart Suburbs).

📢 Nową Hutę opanowali biegacze. W sobotę rano ruszyli na trasę XXI Biegu im. Księdza Józefa Kurzei Miłośnicy biegania w sobotę (8 czerwca) w Nowej Hucie biorą udział w XXI Biegu Memoriałowym im. Księdza Józefa Kurzei. Po raz pierwszy była możliwość wyboru dystansu: 5 lub 10 kilometrów. Trasa przebiegała po terenach prowadzących od Plant Mistrzejowickich, przez park przy forcie na os. Złotego Wieku, a zakręcała na wysokości parku Reduta. W przypadku trasy 5-kilometrowej do przebiegnięcia była pojedyncza pętla, w przypadku 10-kilometrowej - podwójna pętla.

📢 Groźny pożar w Krakowie. W nocy na Ruczaju płonęły lokale usługowe. Walka z ogniem trwała kilka godzin W nocy piątku na sobotę doszło do pożaru lokalów usługowych przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej w Krakowie. Walka służb z ogniem trwała przez kilka godzin. "Do wczesnych godzin porannych trwało dogaszanie oraz prace rozbiórkowe" - informuje Patrol998-Małopolska.

📢 Lata 80. w Krakowie to był inny świat! Tak wyglądało miasto tuż przed wyborami 4 czerwca 1989 roku. Za chwilę miała rozpocząć się nowa epoka Na początku 1989 roku w Krakowie wciąż stał pomnik Lenina (zniknął w grudniu tego samego roku), potęgą był Pewex (na wolnym rynku sobie nie poradził), były ulice Koniewa, Bohaterów Stalingradu i Rewolucji Październikowej, ale czuć już było wiatr zmian. W marcu w mieście pojawiły się pierwsze kantory, bo obrót dewizami stał się legalny. Czerwcowe wybory były czasem święta, choć poprzedzały je burzliwe wiosenne demonstracje m.in. przeciwko rozmowom opozycji z komunistami i ustaleniom Okrągłego Stołu. Pamiętacie tamten Kraków? 📢 Poważny nocny wypadek w Krakowie na trasie S7 W nocy doszło do wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej S7 (okolice węzła Przewóz). Na pasie ruchu w kierunku autostrady A4 samochód osobowy uderzył w barierę ochronną. W wyniku zdarzenia ranna została jedna osoba.

📢 Kraków. Koncert zespołu Kombii na Rynku Głównym. Pod sceną tłumy! Piątkowy wieczór był gratką dla miłośników polskich klasyków. Na scenie na Rynku Głównym pojawił się bowiem kultowy zespół Kombii, który wystąpił w ramach corocznego wydarzenia, jakim jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz doborowej muzyki, na uczestników wydarzenia czekało (i wciąż czeka) wiele atrakcji!

📢 Wydarzenia dla dzieci w weekend. W Krakowie będzie się działo - miasto opanują smoki, muzyka i kolory! Dokąd zabrać dzieci w weekend 7 - 9 czerwca? Kraków jak zwykle ma dla nich mnóstwo atrakcji. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem nadchodzących dni będzie tradycyjna Parada Smoków, ale to nie wszystko. Na terenie całego miasta będą odbywać się rodzinne pikniki, koncerty i warsztaty dla dzieci. 📢 Ostatnie pożegnanie wybitnej aktorki z Krakowa. Izabela Olszewska spoczęła na Salwatorze "Była artystką doskonałą, która na scenach Starego Teatru stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji" - pożegnał Izabelę Olszewską Narodowy Stary Teatr, z którym przez lata była związana. Aktorka zmarła w poniedziałek 3 czerwca. Miała 94 lata.

📢 Imprezy w Krakowie 7, 8 i 9 czerwca: Parada Smoków, festiwale, wystawy, koncerty. Oto najciekawsze wydarzenia weekendu. Sprawdź! Weekend zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim różnorodne atrakcje jakie czekają na was w Krakowie! Festiwale, Parada Smoków, wydarzenia muzyczne i wiele innych. Zobacz naszą galerię, aby przekonać się gdzie warto się udać w ten weekend w Krakowie! 📢 Czy Cogiteon jest gotowy na otwarcie? Zobacz zdjęcia i sprawdź, co będzie się działo w najbliższym czasie w Małopolskim Centrum Nauki Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie odbędzie się 21 czerwca. Jednak już teraz krakowianie chętnie odwiedzają tereny wokół, spacerują i przysiadają na ławeczkach. My również wybraliśmy się tam z aparatem, żeby zobaczyć to miejsce jeszcze przed otwarciem. Zobacz zdjęcia i sprawdź co będzie się działo w najbliższym czasie w Małopolskim Centrum Nauki.

📢 Kraków. Z zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu wiele nie zostało. Ale wróci wraz z biurowcem i restauracją Postępują prace przy przebudowie zabytkowej willi Schindlera na Zabłociu w Krakowie. Przebudowa jednak wiąże się z wypruciem prawie wszystkiego i zmienienia tego miejsca w nową kamienicę przystającą do zupełnie nowego, nowoczesnego biurowca. Dach willi już zniknął, okna też, zostało trochę starych ścian, pojawiają się nowe. W mocno zabudowywanym biurowcami Zabłociu willa była czymś wyjątkowym, ale nowy budynek, przyklejony do nowoczesnej konstrukcji może już nie robić takiego efektu.

📢 Koszmarny widok w centrum Krakowa. Pył, śmieci i ptasie odchody zamiast parku. Połączenie Starego Miasta z Grzegórzkami idzie bardzo opornie Tereny rekreacyjne, zieleń, boiska, place zabaw - to miała być nowa, komfortowa przestrzeń łączącą Stare Miasto i Kazimierz z Grzegórzkami. Jak na razie pod nowymi kolejowymi estakadami przecinającymi centrum miasta mamy brud, pył, śmieci, zakamarki do nocnych libacji i dzikie parkingi. Podobnie jest też pod estakadami na Zabłociu. A miał być Park Kolejowy, na który czekają mieszkańcy. Koszmarne widoki pozostają także w pamięci zagranicznych turystów, którzy często korzystają z nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki, czy odwiedzają muzea na Zabłociu.

📢 Lajkonik znów harcował w Krakowie. Wyjątkowa tradycja ma się dobrze, tłumy na trasie Ze Zwierzyńca wyruszył tradycyjny orszak Lajkonika. Co roku w oktawę Bożego Ciała pochód włóczków i Tatarów prowadzony przez Konika Zwierzynieckiego przemierza ulice Krakowa, zbierając haracz i przekazując pomyślność na kolejny rok. Ze względu na remont ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki - stałej trasy pochodu Lajkonika, w tym roku barwny orszak będzie można spotkać w nieco innych miejscach. Tradycyjnie, wydarzenie zakończy się na Rynku Głównym, gdzie Lajkonik spotka się z prezydentem Aleksandrem Miszalskim. 📢 Zalipie jest hitem na Instagramie! Na tym portalu można podziwiać cudowne zdjęcia wykonane przez turystów odwiedzających Malowaną Wieś Zalipie to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Co roku do Malowanej Wsi ściągają turyści z całej Polski, a także różnych zakątków świata. To miejsce wyjątkowo wygląda szczególnie o tej porze, a więc tuż po konkursie "Malowana Chata", który w tym roku odbył się już 61 raz. Pięknymi kwiatami ozdobione są nie tylko domy, ale też obory, psie budy, czy studnie. Każdy kto odwiedza Zalipie zachwyca się tymi niezwykłymi dziełami sztuki. Popularność tego miejsca dostrzegana jest m.in. na Instagramie, gdzie praktycznie każdego dnia przybywa zdjęć, które na swoje profile wrzucają turyści odwiedzający Malowaną Wieś. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Zalipie na fotografiach udostępnionych w sieci!

