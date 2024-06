Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza, która w niedzielę 16 czerwca rozpocznie rywalizację na turnieju Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą.

Basen Wanadzianka w Nowej Hucie ratuje honor Krakowa i mieszkańców przed upałem. To aktualnie jedyny odkryty duży basen w mieście. Nie ma basenu Clepardii, nie ma nic na Wiśle, basen ośrodka Krakowianka to ruina, a to już wieki odkąd zniknął basen Cracovii w Cichym Kąciku. Z kolei przy ul. Eisenberga basen odkryty jest planowany od lat i niewiele się w temacie dzieje. Zostaje całemu Krakowowi zatem basen KS Wanda, który właśnie rozpoczął sezon kąpielowy.

Od samego rana w sobotę (15 czerwca) do łagiewnickiego sanktuarium przybywali wierni i kościelni hierarchowie na mszę beatyfikacyjną ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu. Uroczystości przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w koncelebrze udział wzięli duchowni archidiecezji krakowskiej, a także z innych diecezji. - Do szeregu świętych i błogosławionych, którzy zaszczycili Kościół krakowski od czasu św. Stanisława, dodajemy świadectwo Michała Rapacza, kapłana i męczennika - mówił kard. Marcello Semeraro.

Miał zostać otwarty w zeszłym roku, ale sporo trzeba było w Cogiteonie w Krakowie doszlifować i poprawić. Wielkie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki dla mieszkańców i turystów już 21 czerwca, ale grupie dziennikarzy pokazano wnętrza i ekspozycję wcześniej. Zobaczcie zdjęcia z wystawy i przestrzeni w wielkim gmachu przy Bora-Komorowskiego w Krakowie. To ten z parkiem na... dachu! Zaplanowano też już huczne otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - zobaczcie jego program. A zwiedzanie dla wszystkich od niedzieli 23 czerwca. Bilety są już do nabycia przez internet.

Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny.

Komenda Miejska Policji poszukuje dwóch mężczyzn, którzy okradli aptekę przy ul. Królewskiej w Krakowie i użyli przemocy wobec jej pracownika. Na razie nie udało się zatrzymać złodziei. Policja publikuje ich wizerunki i prosi mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców przestępstwa.

Piątek to drugi dzień rywalizacji siatkarek plażowych w turnieju VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa w Krakowie. Do rywalizacji w zawodach na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską przystąpiło sześć naszych par. Zobaczcie, co działo się na specjalnie stworzonym w centrum miasta boisku do "plażówki".

Jeden z najmniejszych i najbardziej tajemniczych kościołów w Krakowie ponownie otwiera się dla zwiedzających. W każdą sobotę od czerwca do września w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie okazja, by zwiedzić znajdujący się na Wzgórzu Lasoty kościół św. Benedykta. To sposobność, by zobaczyć pięknie odnowione wnętrze, ale też posłuchać opowieści przewodnika o jego historii oraz przeprowadzonych kilka lat temu pracach archeologicznych. Zwiedzanie jest bezpłatne.