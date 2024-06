Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W ramach uroczystego otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, w sobotę (22 czerwca) na scenie przy tym obiekcie przy ul. Stella-Sawickiego koncertowała ikona polskiej muzyki Majka Jeżowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje, które porwały do zabawy zarówno młodszych, jak i starszych fanów.

Były kwiaty (ofiarowywane na kolanach), laudacje, a nawet wiersz stworzony na tę okoliczność przez Józefa Opalskiego, do tego tort, śmiech i mnóstwo wzruszenia. Okazją do świętowania 65-lecia pracy artystycznej Anny Polony był spektakl "Savannah Bay" z nestorką krakowskiej sceny w roli głównej. Na mniejszą salę Starego Teatru przy ul. Jagiellońskiej pokłonić się jej przyszli także aktorzy grający akurat na głównej scenie w "Weselu" Jana Klaty.

W sobotę (22 czerwca) nad ranem w miejscowości Tomaszowice doszło do dużego pożaru hali magazynowej na terenie Stadniny Koni. Straż Pożarna ugasiła ogień i opanowała sytuację. Podczas przeszukiwania pogorzeliska znaleziono zwęglone zwłoki.

Może okrojona przez lata licznymi zabudowaniami, ale ciągle piękna, a w upalne dni rozkwitająca. Młynówka Królewska zachwyca paletą barw i miejscami jak krainy snów. W tym parku jest tak zielono, że można nie odnaleźć wąskich alejek, które przez nią prowadzą. To idealne miejsce na długi spacer od Alej Trzech Wieszczów aż po Bronowice...

Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 38-latek podejrzany o zamordowanie swoich rodziców, których ciała znaleziono w czwartek (20 czerwca) rano na klatce schodowej bloku przy ul. Gdańskiej w Krakowie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów to wydarzenie wyjątkowe samo w sobie. Dla uczniów V Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego m. Królowej Jadwigi w Krakowie było jednak wyjątkowo uroczyste, ponieważ odebrali swoje świadectwa na Wzgórzu Wawelskim.

Niespokojna noc dla krakowskich służb mundurowych i ratunkowych. Około godziny 2.00 w nocy z 20 na 21 czerwca, służby otrzymały zgłoszenie o upadku z wysokości 22-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kamieniołomu Libana w Krakowie. Akcja służb była utrudniona ze względu na miejsce upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Spędzili tu całą noc - Noc Kupały - by doczekać tych pięknych widoków. Dziś najdłuższy dzień w roku. Z tej okazji Stowarzyszenie Podgórze.pl zaprosiło do wspólnego oglądania wyjątkowego wschodu Słońca. O szalonej godz. 4.15 na kopcu Kraka.