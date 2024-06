Dokąd zabrać dzieci w weekend w Krakowie? Wybraliśmy najciekawsze imprezy i atrakcje w mieście Magda Habel

Zastanawiasz się, gdzie zabrać dzieci w Krakowie w nadchodzący weekend? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych imprez i atrakcji w mieście, które zapewnią rozrywkę zarówno najmłodszym, jak i całej rodzinie. Sprawdź, co warto zobaczyć i przeżyć w Krakowie w ten weekend! Po szczegóły wydarzeń zapraszamy do galerii zdjęć.