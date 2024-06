Prasówka Kraków 30.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miesiąc Fotografii. Wystawa prac w przestrzeni Poczty Głównej. Co można na niej zobaczyć? Dowiedz się więcej!”?

Prasówka Kraków 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miesiąc Fotografii. Wystawa prac w przestrzeni Poczty Głównej. Co można na niej zobaczyć? Dowiedz się więcej! W piątek, w przestrzeni klubu Poczta Główna odbył się wernisaż wystawy fotografii w ramach Fringe: Miesiąc Fotografii. Dlaczego warto zobaczyć wystawę na własne oczy?

📢 "Piknik franckuski" czyli ciekawe zakończenie wyjątkowego tygodnia Biblioteki Kraków. Czytelnicy spotkali się w ostatnią sobotę czerwca Pracowity tydzień w Bibliotece Kraków. W ostatnie dni czerwca wszyscy czytelnicy, bez względu na swój wiek, zostali zaproszeni do udziału w projekcie pn. "Odlotowe podróże po literaturze, czyli literackie tygodnie w Bibliotece Kraków". Jego celem jest bliższe poznanie kultur i literackich osiągnięć różnych krajów. 24 czerwca w wybranych filiach Biblioteki Kraków były organizowane różne wydarzenia w ramach Tygodnia francuskiego. Zwieńczeniem tego Tygodnia był z kolei "Piknik francuski", który odbył się w wyjątkowej scenerii ogrodu przy ul. Powroźniczej 2 w ostatnią sobotę czerwca.

📢 Gastroraban w Krakowie! Przed koncertami, uczestnicy mogli skorzystać ze strefy gastro i nabrać energii. Zobacz zdjęcia! Gastro raban to koncept stworzony w celu połączenia muzyki oraz jedzenia czyli rzeczy, które kochamy najbardziej. Jak wygląda Hype Park tuż przed rozpoczęciem koncertów? Zobacz zdjęcia!

Prasówka 30.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ningyo Matsuri w Krakowie - poczuj magię Japonii! W Nowych Czyżynach trwają Targi Japońskie. Zobacz zdjęcia! Przez dwa dni, w Nowych Czyżynach, odbywa się Ningyo Matsuri - letnia edycja festiwalu Ningyo, czyli prawdziwe święto japońskiej kultury! To idealna okazja, by zanurzyć się w egzotycznych smakach i aromatach, odkryć wyjątkowe rękodzieło i zdobyć prawdziwe skarby z Kraju Kwitnącej Wiśni.

📢 Żar wylał się na ulice Krakowa! Spacery w cieniu drzew, kurtyny wodne i wiele więcej. Sprawdź jak czas w upalny dzień spędzali mieszkańcy! Pogoda nie rozpieszcza jednak nie każdy chce spędzić swój dzień wolny w domu. Ulice zalała fala mieszkańców, którzy mimo upału chcieli wykorzystać ten czas w pełni! Zobacz jak spędzili czas! 📢 Pożar hali produkcyjnej w Niepołomicach. Z ogniem walczyło przeszło stu strażaków. Aktualnie trwa dogaszanie pożaru Tuż po godzinie 16.00 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Niepołomicach. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Tuż przed godz. 18.00 sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie pożaru. W kulminacyjnym momencie na miejscu działało przeszło 100 strażaków. 📢 Miss Polonia 2024 wybrana. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Za nami wielki finał prestiżowego konkursu 28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

📢 Wielkie święto psiaków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Mieszkańcy wraz ze swoimi czworonogami odwiedzili UR w Rząsce Uniwersytet Rolnicy przygotował wydarzenie pełne atrakcji i to nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla ich czworonogów. 29 czerwca na terenie Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej UR przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce o godz. 10.00 rozpoczął się "Dzień Psa". W programie wykłady tematyczne, konkurs na zdjęcie psiaka, a także ... taniec z psem! To tylko kilka z atrakcji tego wyjątkowego dnia. Mieszkańcy miasta wraz ze swoimi zwierzętami licznie przybyli do Rząski by razem świętować.

📢 W tym miejscu w Krakowie można naprawdę dobrze zjeść! Food trucki znów zaparkowały przy Galerii Kazimierz. Wieczorem wielkie oglądanie meczu Fani pysznego jedzenia w Krakowie już od piątku pałaszują smakowite dania tuż obok Galerii Kazimierz. Po dłuższej przerwie rozpoczął się sezon na food trucki. W tak gorący wakacyjny weekend, w sercu Krakowa wystartowała kolejna edycja Street Food Polska Festival, która potrwa do niedzielnego wieczoru. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ kucharze zadbali o to, by można było spróbować dań z różnych zakątków świata. Ponadto można tu też dostać świeżo wyciskane soki, które bez dwóch zdań dają znakomite orzeźwienie w ten upalny dzień.

📢 Niech parawany was nie zmylą. To Zalew Kryspinów, a nie Władysławowo! Tak w upalny weekend wygląda wypoczynek nad wodą nieopodal Krakowa Plażowicze przejęli Zalew Kryspinów. Miłośnicy sportów wodnych, ale również leniwego czytania książki na plaży mają tu prawdziwy raj. W sobotę, 29 czerwca kąpielisko jest dosłownie okupowane przez tłumy wielbicieli spędzania czasu nad wodą. Termometry pokazują dziś zawrotne temperatury więc nikogo to nie dziwi, że każdy szuka ochłody właśnie w tym miejscu. "Zalew Na Piaskach", popularnie nazywany "Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń w gminie Liszki - tuż przy zachodniej granicy Krakowa. Tutejsza piaszczysta plaża i urocze zakątki kąpieliska przyciągają tłumy! 📢 Basen letni otwarty. Aloha! Na Zarabiu myślenickim jak na Hawajach. Idealne miejsce na letni wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia! Otwarty został basen letni Aloha w Myślenicach na Zarabiu. W ostatnich miesiącach przeszedł metamorfozę, zmodernizowana została nie tylko sama niecka, ale i jej otoczenie. W sobotę, 29 czerwca było tu wielkie święto. Po rocznej przerwie basen został udostępniony dla miłośników pływania i aktywnego wypoczywania w wodzie. Na otwarcie do basenu wskoczyli burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder i Agnieszka Kulerz, żona jednego z współwłaścicieli basenu.

📢 Kraków. Te wybryki turystów pod Bazyliką Mariacką zszokowały mieszkańców rok temu Szokujące sceny w centrum Krakowa rozegrały się równo rok temu. Ogólnopolskie telewizje i internet obiegł wtedy krótki film, na którym widać, jak grupa mężczyzn "bawi się" na Rynku Głównym. Półnadzy taplają się w kałuży... tuż przed Bazyliką Mariacką. Materiał wzbudził kontrowersje wśród krakowian. Choć na turystach, szczególnie zagranicznych, Kraków zarabia, to jednak są pewne granice, których krakowianie nie pozwalają przekraczać. Bo to wstyd dla Krakowa. 📢 Kraków. Kościół w Tyńcu odsłania przed badaczami swoje tajemnice. Teraz wejdziemy do niego przez turkusowe drzwi Podczas gdy podziemia opactwa w Tyńcu przeczesują archeolodzy, poszukując informacji o jego najdawniejszych dziejach, odkryć nie brakuje również w samym kościele klasztornym. Zachodzą w nim też duże zmiany - dzięki ustaleniom badaczy, użyciu lasera czy studiowaniu historycznych rycin i archiwalnych zdjęć. Benedyktyni konsekwentnie przywracają świątyni blask oraz utracone na przestrzeni lat i w efekcie przeróbek cenne elementy. Kto dawno tu nie był - zaskoczony będzie już na samym wejściu.

📢 Kraków. Dym, ranni i strażacy w tunelu tramwajowym. Ćwiczenia Ponad godzinę trwała akcja ratownicza w tunelu tramwajowym Trasy Łagiewnickiej. Strażacy gasili palący się wagon. Pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy kilkunastu ewakuowanym pasażerom. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 📢 Kraków rok po igrzyskach europejskich. A mieliśmy się kąpać w Zalewie Nowohuckim w te wakacje. I nic z tego Pamiętacie igrzyska europejskie w Krakowie rok temu? Możecie nie pamiętać, bo wielu to nie interesowało. Ale jedna rzecz była bardzo interesująca. Powiedziano wtedy, że jeśli zawodnicy mogą pływać w zalewie, to za rok będą mogli mieszkańcy, a Zalew Nowohucki stanie się kąpieliskiem na wakacje 2024, bo woda ponoć czysta i bezpieczna. Nic z tego nie wyszło.

📢 Ciemna strona Zakrzówka w Krakowie. Tu się grilluje, piwkuje i imprezuje przy ognisku Zakrzówek, południowa cześć. Laguna, kąpielisko, pomosty, kawiarnia, foodtrucki, plażowicze, ratownicy, baseny - cywilizacja. I oczywiście towarzyszące jej kolejki do wejścia. Ale jest też druga strona Zakrzówka, północna, oddzielona od tej pierwszej parkiem i jego ścieżkami oraz wysokimi klifami. Tuż za nimi znajduje się mroczna strona Zakrzówka: tu się grilluje, pali ogniska i imprezuje.

📢 Półnaga Natasza Urbańska świeci wdziękami na gali Miss Polonia 2024! 46-latka przyćmiła wszystkie finalistki! Jedną z muzycznych gwiazd, które uświetniły wybory Miss Polonia 2024 była Natasza Urbańska! 46-latnia artystka tego wieczoru zaszalała z kreacją, która odsłaniała naprawdę dużo! Zobaczcie, jak się zaprezentowała! 📢 Kto został Miss Polonia 2024? Finałowa gala za nami! Sprawdź wyniki konkursu Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia. 📢 Street Food Polska Festival: Kulinarna uczta w sercu Krakowa. Zobacz zdjęcia i sprawdź, czego warto spróbować! Już dziś, przed Galerią Kazimierz, rozpoczyna się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulinarnych tego lata – Street Food Polska Festival. Przez trzy dni, od 28 do 30 czerwca, mieszkańcy Krakowa oraz wszyscy miłośnicy ulicznego jedzenia będą mieli okazję delektować się różnorodnymi smakami serwowanymi przez najlepsze food trucki z całej Polski. Na uczestników czeka prawdziwa uczta z bogatym wyborem dań mięsnych, wegetariańskich, słodkich i słonych przekąsek.

📢 Inżynier wzornictwa przemysłowego z Politechniki Krakowskiej współautorem niezwykłego designu Bugatti Tourbillon Potrafi rozpędzić się do 445 km/h, „stówę” osiąga w dwie sekundy, jego cena to prawie 4 miliony euro. Bugatti Tourbillon to najnowsze hiperauto sportowe francuskiego giganta motoryzacji. W 30-osobowym zespole, który zaprojektował nadwozie motoryzacyjnej perełki, jest pracownik i absolwent Politechniki Krakowskiej. Mgr inż. Marek Pawłowicz pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, jest absolwentem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Politechnice, no i współtwórcą elementów karoserii auta, którym teraz żyje cały świat motoryzacji. Pomógł zaprojektować nadwozie nowego auta Bugatti nazwanego „Tourbillon”, pierwszej w historii tej marki hybrydy plug-in.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.