Letnie weekendy z przewodnikiem na Kopcu Kościuszki w Krakowie

Wakacje to idealny czas na odkrywanie historii i piękna Krakowa w nieco inny sposób. Okazją do tego są m.in. "Letnie weekendy z przewodnikiem" na Kopcu Kościuszki. Ich organizatorzy zapraszają mieszkańców i turystów do wspólnego odkrywania historii Tadeusza Kościuszki oraz cieszenia się jednym z najpiękniejszych widoków na Kraków.