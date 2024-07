Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień oferuje w Krakowie wakacyjne szkolenia profilaktyczne Aleksandra Łabędź

MCPU w Krakowie oferuje wakacyjne szkolenia profilaktyczne Pixabay.com

Wakacje to idealny czas nie tylko na odpoczynek, ale również na edukację i rozwój osobisty. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza dzieci, młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach profilaktycznych. Szkolenia te odbywają się w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia i skupiają się na tematach kluczowych dla zdrowia psychicznego oraz rozwoju umiejętności psychospołecznych, które mogą chronić przed różnego rodzaju uzależnieniami.