Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraków, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

MEMY. Dzień Dziecka obchodzony jest w Polsce od 1 czerwca 1950 roku. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim, natomiast od 1952 stał się świętem stałym. Obecnie świętować może i powinien go każdy z nas. Wszak w każdym dorosłym znajduje się bardziej lub mniej okazały kawałek dzieciaka - trzeba tylko go odkryć! A jak internauci podchodzą do Dnia Dziecka? Oto najzabawniejsze memy o naszych bąbelkach oraz... o nas samych!

Uroczysta intronizacja króla kurkowego – jedna z najstarszych krakowskich tradycji - odbyła się w sobotę (1 czerwca) w samo południe na Rynku Głównym w Krakowie. Nowym królem kurkowym został Zdzisław Grzelka, a marszałkami Marek Długosz i Marek Ziemianin. Natomiast ustępującym królem kurkowym jest Reginald Sas Jaworski, który „rządził” w minionych 12 miesiącach z pomocą marszałków Krzysztofa Koska i Tomasza Cichonia.