Hindusi nielegalnie wjechali do Krakowa. Wrócą do domu, a przypilnuje ich straż graniczna Barbara Ciryt

Strażnicy Graniczni zatrzymali nielegalnych migrantów z Indii Karpacki Oddział Straży Granicznej

Dwaj obywatele Indii namierzeni zostali przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Po kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytoriom RP okazało się, że do Polski przybyli nielegalnie. Zatrzymani zostali w Krakowie, gdzie okazało się, że nie posiadają żadnych dokumentów. Hindusi zobowiązani są do powrotu do swojego kraju.