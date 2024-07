Wyniki matur 2024: jak sprawdzić i kiedy odebrać świadectwo dojrzałości?

Kiedy poznamy wyniki matur 2024?

Matura, znana również jako egzamin dojrzałości, to ważny etap w życiu każdego ucznia. Nie tylko kończy ona etap edukacji średniej, ale również otwiera drzwi do dalszej nauki na poziomie wyższym. W 2024 roku, niemal 340 tysięcy maturzystów dowie się, jak poradzili sobie na egzaminie, już we wtorek 9 lipca o godzinie 8:30.

Jak sprawdzić wyniki matury?

Problemy z logowaniem przy sprawdzaniu wyników matur

Wyniki matury poprawkowej 2024

Dla tych, którzy będą musieli poprawić egzamin, wyniki matury poprawkowej zostaną ogłoszone we wtorek 10 września 2024. Przypominamy, że do poprawy egzaminu dojrzałości mogą przystąpić osoby, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpiły do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden z egzaminów nie został unieważniony.