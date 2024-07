Chcesz łowić w Krakowie takie okazy? Musisz mieć kartę wędkarską. Podpowiadamy, jak wyrobić ten dokument Redakcja

Łowienie ryb to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Aby móc wędkować bezpiecznie i zgodnie z prawe trzeba uzyskać kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego. Trzeba zgłosić się do Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Spraw Administracyjnych przy ul. Wielickiej 28A. Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku?