Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraków, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przez dwa dni, w Nowych Czyżynach, odbywa się Ningyo Matsuri - letnia edycja festiwalu Ningyo, czyli prawdziwe święto japońskiej kultury! To idealna okazja, by zanurzyć się w egzotycznych smakach i aromatach, odkryć wyjątkowe rękodzieło i zdobyć prawdziwe skarby z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Fani pysznego jedzenia w Krakowie już od piątku pałaszują smakowite dania tuż obok Galerii Kazimierz. Po dłuższej przerwie rozpoczął się sezon na food trucki. W tak gorący wakacyjny weekend, w sercu Krakowa wystartowała kolejna edycja Street Food Polska Festival, która potrwa do niedzielnego wieczoru. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ kucharze zadbali o to, by można było spróbować dań z różnych zakątków świata. Ponadto można tu też dostać świeżo wyciskane soki, które bez dwóch zdań dają znakomite orzeźwienie w ten upalny dzień.