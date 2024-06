Street Food Polska Festival: Kulinarna uczta w sercu Krakowa. Zobacz zdjęcia i sprawdź, czego warto spróbować!

Street Food Polska Festival to wydarzenie, na które czekali wszyscy miłośnicy ulicznego jedzenia. W sercu Krakowa, na terenie obok Galerii Kazimierz, przez trzy dni odbywa się kulinarna uczta, podczas której można spróbować przysmaków z najróżniejszych zakątków świata. Najlepsze food trucki, które zdobyły uznanie na wielu festiwalach, przyjechały do Krakowa, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Atrakcje Street Food Polska Festival

Street Food Polska Festival to nie tylko okazja do delektowania się pysznym jedzeniem, ale również możliwość spędzenia czasu w przyjemnej, rodzinnej atmosferze. Organizatorzy zapraszają wszystkich do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i nie przegapić żadnych atrakcji.