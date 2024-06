Rajska plaża nad Bałtykiem, ukryta przed tłumami. To ulubione miejsce polskich gwiazd i celebrytów. Idealna na wakacje 2024 roku w spokoju

Ukryta plaża. Najpiękniejsza nad Bałtykiem?

To bardzo możliwe. I to z kilku powodów. Plaża jest ukryta przed milionami turystów i ciągnie się wzdłuż rezerwatu przyrody Wydmy Helskie. Dzięki temu teren jest w pełni naturalny, bez zauważalnej działalności człowieka. Tuż przy plaży ciągną się piaszczyste wydmy porośnięte charakterystyczną roślinnością i specyficznym typem lasu. W niektórych miejscach tworzą się klify o wysokości nawet kilkunastu metrów.

Wyobraźcie sobie ten widok: stoicie na szczycie klifu, po obu stronach ciągną się pofalowane piaszczyste wydmy, a na wprost Was rozpościera się cudny widok na plażę i morze. Na koniec dodajmy, że jedyne co słyszcie, to szum morskich fal, gdyż dookoła Was nie ma praktycznie nikogo, kto mógłby zakłócić ten spokój.