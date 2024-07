Prasówka z Krakowa 2.07.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Poszukiwania drugiej połówki na parkiecie. Mamy zdjęcia z imprezy!”?

Prasówka Kraków 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Poszukiwania drugiej połówki na parkiecie. Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych imprez organizowanych w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w minioną sobotę (29 czerwca). Początek wakacji to bowiem doskonały czas, by znaleźć nie tylko wakacyjną miłość, ale także taką na lata. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobacz, co tam się działo.

📢 Kraków wydał na remont miliony, miało być muzeum. Dziś zabytkowa strzelnica na Woli Justowskiej wciąż stoi pusta Wyremontowana za ponad 12 milionów Strzelnica Garnizonowa na Woli Justowskiej świeci pustkami, czekając na swój dobry czas i pomysł (poza restauracją) na zagospodarowanie tego zabytkowego budynku. Przez kilka lat mieściło się tu Muzeum Fotografii, ustępując miejsca planowanemu muzeum - Dom Krakowskiego Sportu, z którego miasto ostatecznie się wycofało. - Obecnie trwają rozmowy dotyczące przyszłości obiektu - informuje nas magistrat.

📢 Budowa nowej zakopianki Rdzawka - Nowy Targ na ukończeniu. Zobaczcie zdjęcia nowego fragmentu DK47 Asfalt, prawie wszędzie asfalt! 91 proc. - to stan zaawansowanie prac na budowie nowego odcinka zakopianki Rdzawka-Nowy Targ. Droga Krajowa nr 47 zmieni komfort podróży, ale też okolicę. Mosty, estakady, węzły i długie wstęgi asfaltu - to wszystko wśród gór, zieleni i okolicznych miejscowości. Kierowcy z nowej DK47 mają skorzystać w październiku, dokładnie od 9 października, i z Krakowa dojadą do Nowego Targu dwoma pasami ruchu. I dwoma wrócą. Wszyscy liczą, że mocno zmniejszy to korki. Na razie zobaczcie najświeższe zdjęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z drona, z drugiej połowy czerwca 2024.

Prasówka 2.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy zielony zakątek Krakowa. Park Aleksandry między Bieżanowem a Prokocimiem Kraków wzbogaci się niebawem o nową przestrzeń zieloną, która ma szansę stać się ulubionym miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców. Park Aleksandry, położony w Dzielnicy XII, między Bieżanowem a Prokocimiem, przechodzi obecnie gruntowną transformację. Inwestycja, która ma zostać zakończona w grudniu tego roku, obejmuje budowę ścieżek parkowych, ale także wiele innych atrakcji mających na celu zwiększenie atrakcyjności tego miejsca.

📢 Nożownik z Ruczaju usłyszał zarzuty. 24-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu nawet dożywocie 24-letni nożownik, który zranił mężczyznę na krakowskim Ruczaju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Nożownik trafił do aresztu na najbliższe trzy miesiące. "Z uwagi na dobro postępowania, w chwili obecnej nie jest możliwe udzielenie bardziej szczegółowych informacji o sprawi" - informuje prokuratura. 📢 Kraków. Tramwajem na Azory? To możliwe, jeśli Unia Europejska da pieniądze Niedawno Kraków zyskał linię tramwajową do Górki Narodowej, trwa budowa tej do Mistrzejowic, a już Zarząd Inwestycji Miejskich złożył wniosek aplikacyjny dotyczący dofinansowania budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Krowodrzy Górki na Azory z unijnego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

📢 Strażacka rywalizacja na zawodach gminy Wielka Wieś. Sztafety i ćwiczenia bojowe dla OSP i drużyn młodzieżowych Strażacy z całej gminy Wielka Wieś wzięli udział w niedzielę, 30 czerwca w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawodnicy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 metrów oraz ćwiczeniach bojowych. Rywalizującym druhom kibicowali mieszkańcy całej gminy. 📢 Lecisz na wakacje i zapomniałeś paszportu? Spokojnie. Na krakowskim lotnisku zaczął działać punkt paszportowy dla zapominalskich Gdzie jest mój paszport??? To pytanie niestety nieraz pada na lotnisku tuż przed odlotem na wymarzone wakacje. Bywa, że ktoś zapomniał zabrać dokument z domu albo został on skradziony. Zdarzają się podróżni, którzy w ostatniej chwili odkrywają, że ich paszport stracił ważność. I co wtedy? Z wyjazdu nici?

📢 Chaos w małopolskim sejmiku trwa, PiS wciąż skłócony. Czwarta próba wyboru marszałka nieudana. "To jest kabaret" Ten polityczny serial nie ma końca. W poniedziałek radni sejmiku podjęli dwie próby wyboru marszałka województwa małopolskiego. Bezskutecznie. PiS nie opanował kryzysu i kłótni wewnątrz partii, więc Łukasz Kmita - kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego, ale nieakceptowany przez część małopolskich działaczy - znów przepadł w głosowaniu. W sumie już trzeci i czwarty raz! Lepszy wynik od niego uzyskał Krzysztof Jan Klęczar (zgłoszony przez Trzecia Droga-PSL i KO), obecny wojewoda Małopolski, ale nie zdobył większości. Kolejną sesję zaplanowano na wtorek na godz. 18. 📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 1 do 5 lipca. Setki ludzi bez prądu. LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE 1.07.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od poniedziałku 1 lipca do piątku 5 lipca.

📢 Atrakcje dla dzieci w Krakowie w tym tygodniu. Dokąd zabrać dzieciaki żeby się nie nudziły? Wakacje w mieście? Kraków oferuje wiele aktywności dla dzieci i młodzieży, więc na nudę nie można narzekać. W naszym cotygodniowym przeglądzie znajdziecie letnie spektakle, pikniki, warsztaty czy darmowy rejs po Wiśle, które umilą czas najmłodszym. Po szczegóły wydarzeń wejdź do galerii zdjęć. 📢 Podgórze. To już 109 lat od przyłączenia do Krakowa. Też czujecie tu włoski klimat? 1 lipca 1915 Podgórze połączyło się z Krakowem i zostało jego XXII dzielnicą katastralną. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak miasto na prawym brzegu Wisły wyglądało przed wiekiem, w czasach kiedy stało się częścią wielkiego Krakowa i w pierwszych latach po tym wydarzeniu, a jak prezentuje się obecnie. Zobacz, jak wtedy wyglądały Rynek Podgórski, Zabłocie, plac Bohaterów Getta (plac Zgody), most Krakusa (obecnie Powstańców Śląskich), zabudowa nad Wisłą, jak rywalizowano na stadionie KS Podgórze, jakie były widoki ze wzgórza Lasoty, a jak jest teraz. Można też zobaczyć, jak budowano most Piłsudskiego.

📢 Trzy piętra Jazzu, czyli Noc Jazzu w Hevre. Czeka na was koncertowa noc w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na Kazimierzu! Trzy piętra Jazzu to koncertowa noc odbywająca się w Hevre w ramach cyklu Krakowskie Noce. Wyjątkowa muzyka na żywo oraz klimatyczne miejsce na mapie krakowskiego Kazimierza zafundują nam wyjątkowe doświadczenia. Dowiedz się więcej! 📢 Dzieje się w Krakowie! Kino plenerowe, zajęcia pilates lub potańcówki swing! Wydarzenia w dniach 1-4 lipca. Sprawdź! Lato rozpoczyna się pełną parą a temperatury sięgają 30 stopni. Niektórzy lubią wygrzewać się pod promieniami słońca a inni schować w cieniu ale jedno jest pewne - dla każdego znajdzie się propozycja na spędzanie wolnego czasu! Sprawdź, co dzieje się w Krakowie. 📢 Centrum Muzyki w Krakowie ma już dach. Budowana jest fasada, układ drogowy Centrum Muzyki przy Piastowskiej w Krakowie to droga, acz trochę zapomniana inwestycja, w gąszczu remontów drogowych i wielkich inwestycji tramwajowych. Parking już jest od miesięcy, ale by miłośnicy muzyki mogli na nim parkować przed koncertami, trzeba zakończyć budynek główny. Ten ma już dach, wykonywane są aktualnie fasady i układ drogowy. Ale myli się ten, który myśli, że budynek będzie gotowy np. do końca 2024. Poczekamy jeszcze długo, bo gmach trzeba wyposażyć a to miliony złotych.

📢 Kraków. Spaskudzili bulwary Wisły na wakacje. Czy z kładką Kazimierz-Ludwinów znów będzie pięknie? No, nie wygląda to zbyt ładnie. Hałdy ziemi, dziury, blaszane ogrodzenia, sprzęt budowlany i pierwsze stalowe konstrukcje wbite w ziemię pod nową kładkę pieszo-rowerową w Krakowie. Chodzi oczywiście o kładkę Kazimierz-Ludwinów, inwestycję, która po miesiącach ślamazarnego tempa prac, weszła właśnie w fazę orania bulwarów Wisły.

📢 Burze i ulewy nad Małopolską i Krakowem. Silne wyładowania i mocny wiatr! Za nami niespokojna noc w Krakowie i Małopolsce. Z południowego zachodu nadciągnęły burze z deszczem, miejscami padało bardzo mocno. Wystąpiły silne wyładowania atmosferyczne. Wieczorem 30 czerwca apelowaliśmy: Uważajcie na siebie przy tych błyskach i grzmotach, wieje też porywiście. W Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń meteo wydany przez IMGW. Od godz. 20.00 do godz. 5.00 nad ranem w poniedziałek, 1 lipca synoptycy prognozowali burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Może pojawić się grad.

📢 Nocna prohibicja w Krakowie. Mija rok od jej wprowadzenia. Aktywiści domagają się wydłużenia godzin "bez alkoholu" Mija dokładnie rok od nocnego ograniczenia alkoholu w Krakowie, które przyniosło wymierne efekty. Procentów nie kupimy na wynos w godzinach od północy do 5:30 rano. - Czas na wydłużenie godzin - postulują mieszkańcy zrzeszeni w Akcji Ratunkowej dla Krakowa. I sugerują godziny od 23 do przynajmniej 9 rano... 📢 Remontowe wakacje na drogach Krakowa. Dużo namieszała przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. Teraz zmiany na moście Grunwaldzkim Samochodów jakby mniej w Krakowie, a może to tylko wrażenie z weekendu, gdy wszyscy pognali na grille lub nad wodę. Niestety poranne korki nie zniknęły, a w dużej mierze generują je prowadzone w wakacje, ze zwiększoną intensywnością (oby!) remonty na krakowskich drogach. Duże zmiany nastąpiły z powodu przebudowy Kościuszki i Zwierzynieckiej, dotknęły też Alej Trzech Wieszczów. Pamiętajmy przy tym o cięciach w komunikacji i wyłączeniu pętli w Mistrzejowicach (plus do 20 lipca tramwaje nie jeżdżą między rondami Grzegórzeckim i Mogilskim). A od dziś, 1 lipca, zmiany na moście Grunwaldzkim, bo ten już za stary.

📢 SCT w Krakowie wejdzie w życie za rok. Według ogólnopolskiego badania w Krakowie blisko połowa ankietowanych popiera wprowadzenie strefy Do wejścia w życie strefy czystego transportu w Krakowie pozostało coraz mniej czasu. Termin ten decyzją Rady Miasta Krakowa został przesunięty o jeden rok, do 1 lipca 2025r. Miasto w tym czasie musi przygotować potrzebne zmiany. Pierwsza w Polsce strefa od 1 lipca br. zaczyna obowiązywać w Warszawie. Według ogólnopolskiego badania, blisko połowa mieszkańców dużych miast, w tym również Krakowa, opowiada się za wprowadzeniem SCT.

