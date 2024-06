Przegląd prasy 28.06.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rolkarze na ulicach Krakowa. Przejechali dwiema trasami. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Kraków 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rolkarze na ulicach Krakowa. Przejechali dwiema trasami. Zobaczcie zdjęcia Już po raz kolejny rolkarze i wrotkarze z całego Krakowa i okolic wyjechali na ulice miasta, aby wspólnie przejechać trasę. Fani małych kółek wystartowali z al. 3 Maja na Cichym Kąciku tuż po godzinie 20:00. Uczestnicy mogli wybrać trasę przejazdu długą 30 km i krótką 9 km. Nie sposób było ich nie zauważyć! Zobaczcie zdjęcia z tego przejazdu!

📢 Wielkie nawałnice w Małopolsce. Zalane drogi, powalone drzewa i grad. Jest niebezpiecznie! Strażacy już interweniują Przez Małopolskę przechodziły w czwartek potężne burze i nawałnice. W wielu rejonach było niebezpiecznie! W Kościelisku zalane zostały drogi, w powiecie suskim wichury łamały drzewa, w Gorlicach spadł grad, a w okolicach Tarnowa wylały potoki. Strażacy mieli pełne ręce roboty!

Prasówka 28.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowość w krakowskich restauracjach. W wybranych lokalach zjesz śniadanie ze swoim psem W menu znajdziecie PSIADANIA – unikalną ofertę dedykowaną czworonogom. To pierwsza taka inicjatywa w krakowskich hotelach, umożliwiająca gościom restauracji wspólne posiłki ze swoimi pupilami w ogródkach restauracyjnych. Restauracje znajdują się w ważniejszych dzielnicach Krakowa takich jak: Podgórze, Kazimierz, Stare Miasto, Błonia Krakowskie oraz Bronowice/Krowodrza. Hotele wyznaczyły specjalne strefy ogródkowe dla pupili oraz ich właścicieli, tak aby zapewnić im jak najlepszy komfort.

📢 Praca w Krakowie. Z jednej strony zwolnienia grupowe, z drugiej - sporo ofert. Sprawdź te najnowsze Praca, praca, praca... Wprawdzie ostatnio regularnie spadają na nas dość niepokojące informacje o zwolnieniach grupowych w Krakowie, ale ofert pracy w mieście wciąż nie brakuje. Sprawdziliśmy te najnowsze, które można znaleźć poprzez Grodzki Urząd Pracy. Oferty prezentujemy w galerii, z której dowiecie są też, jaki jest zakres obowiązków na danym stanowisku, no i przede wszystkim, jakie zarobki oferuje pracodawca. 📢 Budowa węzła Mistrzejowice. Ogromna, betonowa konstrukcja to ważny element estakady, która będzie przechodziła ponad torami kolejowymi Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Kraków. Wkrótce schody ruchome przy dworcu MDA zyskają zadaszenie. Mamy z nich skorzystać pod koniec wakacji Nowe ruchome schody przy dworcu MDA w Krakowie już są zamontowane i czekają na zadaszenie. To, jak informuje ZDMK, ma pojawić się niebawem. Pierwsi mieszkańcy mają skorzystać z dobrodziejstwa schodów pod koniec wakacji. 📢 Putta w sztuce renesansu. Nowa wystawa w Gmachu Głównym MNK Pulchne postaci małych chłopców, często uskrzydlonych, to popularny motyw europejskiej sztuki nowożytnej, która pod wpływem antyku zawładnęła rzeźbą, architekturą, malarstwem, grafiką, medalierstwem, tkactwem i ceramiką. Putta, bo o nich mowa, prezentuje na wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa „Uskrzydlone. Putta w sztuce renesansu” potrwa do 6 października.

📢 Kraków. Wykolejenie tramwaju w centrum miasta. Dziś to jakiś koszmar na ulicach Teatr Bagatela/ul. Podwale w Krakowie - wykolejenie tramwaju, brak przejazdu w relacji Podwale - Dunajewskiego, linie 8,13,18,20,72 kierowane na trasy objazdowe przez ul. Westerplatte.

📢 Kraków. Karambol na al. Mickiewicza. W jednym z pięciu uszkodzonych aut było dziecko. 4-latek trafił do szpitala Kobieta prowadząca samochód osobowy nie zachowała ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i uderzyła w jedno z aut wywołując efekt domina, w skutek którego łącznie uszkodzonych zostało 5 pojazdów. - W jednym z samochodów przewożone było 4-letnie dziecko, które doznało lekkich obrażeń. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń - mówi Anna Wolak-Gromala z biura prasowego krakowskiej policji. 📢 Kraków nie potrafi porządnie naprawić świateł na rondzie Grzegórzeckim. To przerasta drogowców. Znów awaria i paraliż Po raz kolejny zepsuły się światła na rondzie Grzegórzeckim, co powoduje masakryczne korki, nawet w środku dnia, a nie w godzinach szczytu. Stoi Powstańców Warszawskich, aleja Pokoju, Kotlarska, piesi denerwują kierowców, kierowcy pieszych i sami siebie nawzajem. Łatwo o stłuczkę czy potrącenie kogoś. Taki los gotują im urzędnicy miejscy i drogowcy, coraz częściej, swoją niekompetencją. Trudno zrozumieć, że nie można raz a porządnie, w Krakowie, naprawić świateł na jednym z najważniejszych węzłów drogowych, szczególnie w czasie wakacyjnego rozkopania miasta i mega korków. Nie drodzy urzędnicy, połowa miasta nie wyjeżdża na wakacje jak sobie wymyśliliście.

📢 Ceny jagodzianek w Krakowie. Tyle trzeba zapłacić za słynną drożdżówkę wypełnioną borówkami Sezon na jagodzianki w pełni. Internauci oszaleli na punkcie słodkich drożdżówek wypełnionych po brzegi borówkami. Prawdziwi smakosze i fani są w stanie zapłacić za nie każde pieniądze. Znalezienie jagodzianki w Krakowie nie jest jednak takie proste. Okazuje się, że nie wszystkie cukiernie zdecydowały się na wypieki popularnych drożdżówek - ze względu na koszty. Sprawdziliśmy ile za słynną jagodziankę trzeba zapłacić w Krakowie. Co sądzicie o takiej cenie?

📢 Kraków. Atak maczetą na Prądniku Czerwonym. Ojciec i syn z zarzutami usiłowania zabójstwa Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni - ojciec i syn, którzy napadli i dotkliwie pobili maczetą 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 18 czerwca br. w Krakowie na Prądniku Czerwonym, w następnych dniach policja poszukiwała sprawców, doszło do ich zatrzymania.

📢 Wiata na ścieżce rowerowej w Krakowie ma się znakomicie. Miała być likwidacja, nastąpiła modyfikacja Wiata przystankowa na ścieżce rowerowej w Krakowie. Stanęła w lutym, było wtedy trochę szumu, było trochę śmiechu, a urzędnicy szybko obiecali, że jednak pierwotna koncepcja ulegnie zmianie. No i co? Wiata na przystanku przy al. 29 Listopada już z nami została! Skończyło się na zmodyfikowaniu konstrukcji, w pobliżu której kumulują się rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych, piesi oraz osoby oczekujące na autobus oraz wchodzące i wychodzące z autobusów. 📢 Zaskakujący zwrot w sprawie "Skóry". Sąd wstrzymał mowy końcowe i wznowił przewód sądowy. Chodzi o świadków anonimowych Sędzia Marek Długosz na początku rozprawy poinformował tym, że mimo iż proces zbliża się ku końcowi wznawia przewód sądowy z powodu sprawy anonimowych świadków. Chodzi o to, że sąd zapytał dwóch kluczowych świadków anonimowych o to, czy mogą oni zeznawać w sądzie jawnie. Świadkowie zgodzili się. Oznacz to, że zostaną przesłuchani przed sądem. Prokurator złożył wniosek o przesłuchanie świadków bez obecności oskarżonego Roberta J. Wobec takiej formie przesłuchania sprzeciwił się obrońca oskarżonego mec. Łukasz Chojniak.

📢 MPEC Kraków zamknął skrót dla mieszkańców pod swoją siedzibą przy al. Pokoju - List Czytelnika Niepotrzebny absurd w Krakowie. Napisał do nas mieszkaniec, który informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie pod swoją siedzibą przy al. Pokoju 81 zamknęło skrót, z którego korzystali mieszkańcy dochodząc do alei Pokoju. Pojawiły się znaki zakazu ruchu pieszych z tabliczką "nie dotyczy osób zatrudnionych w MPEC" oraz... uwaga, "teren prywatny". Przypomnijmy tylko, że MPEC to miejska spółka dostarczająca ciepło dla Krakowa.

📢 Kraków. Wielki akademik na Zabłociu rośnie bardzo szybko. I dołączy do zabetonowanej okolicy Ewidentnie deweloperzy zwietrzyli interes jeśli chodzi o mieszkania dla studentów. Ci nie mają pieniędzy by kupić własne, akademików uczelnie nie budują za dużo, jeśli w ogóle, a wynajem u prywatnych osób często i tak nie jest tani a o własny kąt trudno. Zatem w Krakowie wyrastają akademiki w wysokim standardzie. Taki właśnie rośnie na Zabłociu w Krakowie, na tyłach już istniejącego akademika Livinnx Kraków. The Fizz Kraków będzie od niego większy.

📢 Kraków. Park Dębnicki ma być większy! Było kiedyś o nim głośno, zobaczymy jak będzie w czasie konsultacji "Mieszkasz w pobliżu parku Dębnickiego, lubisz to miejsce, odwiedzasz je częściej lub rzadziej? Koniecznie weź udział w badaniu potrzeb dotyczących tego terenu" - tak urzędnicy miejscy zachęcają do wzięcia udziału w konsultacjach na temat powiększenia parku o zachodni zieleniec. O parku na Dębnikach w Krakowie zrobiło się szczególnie głośno w 2019 roku, kiedy obok niego powstało osiedle, które odgrodziło swój plac zabaw płotem. Na szczęście park ma już własny plac zabaw i cieszy się popularnością, a od osiedla oddzielają go zieleń. 📢 Targ Japoński w Centrum Handlowym Nowe Czyżyny w Krakowie. Przyjdź na Ningyo Matsuri - najbliższa sobota i niedziela handlowa! Jesteś fanem Japonii i Azji? Zatem zapraszamy na letnią edycję festiwalu Ningyo – Targ Japoński w Nowych Czyżynach! W weekend 29 i 30 czerwca, od godziny 10:00, przeniesiemy się do magicznego świata Japonii. To doskonała okazja, by zanurzyć się w japońskiej kulturze i skosztować jej smaków bez opuszczania Krakowa!

📢 Dramatyczny finał ulicznej awantury na Dębnikach w Krakowie. Nożownik ujęty po policyjnej obławie Do awantury z udziałem dwóch mężczyzn, zakończonej ugodzeniem nożem jednego z nich, doszło w środę (26 czerwca) ok. godz. 17 na ulicy Grota-Roweckiego na krakowskich Dębnikach. Napastnik uciekł, jednak po policyjnej obławie został późnym wieczorem ujęty przez funkcjonariuszy. Dzisiaj zostanie najprawdopodobniej przewieziony do Prokuratury.

