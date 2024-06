Następne przenosiny do skansenu w Krakowie. Zobaczymy tam m.in. chałupę z 1861 roku

Na przetarg dotyczący przenosin drugiego obiektu do przyszłego skansenu - chałupy zrębowej z dawnej wsi Pleszów - wpłynęły dwie oferty. Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna, która odpowiada za tworzenie skansenu i jest zamawiającym w tym przetargu, informowała, że na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zamierza przeznaczyć nieco ponad 1,6 mln złotych.

Oferty złożyły firmy:

Najstarsza chałupa do przeniesienia

Zabytkowy obiekt z ul. Nadbrzezie to - jak podaje przedstawiciel KNHP - przykład typowej krakowskiej chałupy dwutraktowej wykonanej z bali modrzewiowych w konstrukcji zrębowej, z dachem czterospadowym oryginalnie krytym strzechą. Jest to najstarsza chałupa przeznaczona obecnie do translokacji na teren Parku Edukacyjnego "Branice", pochodzi z 1861 roku. Na jej sosrębie znajduje się najprawdopodobniej dokładna data zakończenia budowy, czyli 18 lutego 1861 roku.