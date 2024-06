Mrozu wystąpi 14 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to finał trasy z okazji piętnastolecia kariery piosenkarza

Co zrobić, kiedy dzieci nadużywają internetu? Zobacz trzy sposoby

Koncerty z rekordową frekwencją, profesjonalizm sceniczny i produkcyjny – doceniany przez fanów, znawców branży czy kolegów po fachu. To tylko kilka zdań, które pojawiały się w pochlebnych recenzjach na temat wiosennej trasy koncertowej wokalisty. "Wszystko było po coś" to wyjątkowe wydarzenia, uświetniające 15 lat działalności na scenie Mroza. Z końcem tego roku – obchody zawitają do osławionej najlepszymi koncertami zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów Tauron Areny Kraków.

W jednym ze swoich największych przebojów “Złoto” – Mrozu śpiewa, że “wszystko było po coś” i tak właśnie postanowił nazwać pierwszą w karierze, halową trasę koncertową. Na przełomie marca i kwietnia 2024 roku muzyk wraz z zespołem zagrał we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach oraz dwukrotnie w Warszawie. Większość wydarzeń zostało wyprzedanych, a na każdym z nich – Mrozu współdzielił scenę z gośćmi specjalnymi.