Czy Cogiteon jest gotowy na otwarcie? Zobacz zdjęcia i sprawdź co będzie się działo w najbliższym czasie w Małopolskim Centrum Nauki Magda Habel

Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie odbędzie się 21 czerwca. Jednak już teraz krakowianie chętnie odwiedzają tereny wokół, spacerują i przysiadają na ławeczkach. My również wybraliśmy się tam z aparatem, żeby zobaczyć to miejsce jeszcze przed otwarciem. Zobacz zdjęcia i sprawdź co będzie się działo w najbliższym czasie w Małopolskim Centrum Nauki.