MPEC Kraków zamknął skrót dla mieszkańców pod swoją siedzibą przy al. Pokoju - List Czytelnika Piotr Rąpalski

Niepotrzebny absurd w Krakowie. Napisał do nas mieszkaniec, który informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie pod swoją siedzibą przy al. Pokoju 81 zamknęło skrót, z którego korzystali mieszkańcy dochodząc do alei Pokoju. Pojawiły się znaki zakazu ruchu pieszych z tabliczką "nie dotyczy osób zatrudnionych w MPEC" oraz... uwaga, "teren prywatny". Przypomnijmy tylko, że MPEC to miejska spółka dostarczająca ciepło dla Krakowa.