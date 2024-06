Kraków. Wielki akademik na Zabłociu rośnie bardzo szybko. I dołączy do zabetonowanej okolicy

The Fizz w Krakowie

Widać już kilka kondygnacji tego molocha. Ma mieć około 1000 mieszkań i będzie działał jako The Fizz Kraków, pod adresem Romanowicza 4a. Budynek to dwa elementy - siedmio- i ośmiopiętrowe. Będą miejsca parkingowe na ponad 100 samochodów i mnóstwo miejsca do zaparkowania rowerów.

Akademiki w Krakowie

W ostatnich latach powstał Student Depot przy rondzie Grzegórzeckim, tuż obok Błękitka. Na ukończeniu jest budowa akademika przy ulicy Grzegórzeckiej - Den Living. Znajdzie się on w mocno przebudowanym, historycznym budynku Domu Medyków. Również przy al. 3 maja wyrosły apartamenty, gdzie kusi się do zamieszkania studentów. W okolicy ronda Czyżyńskiego powstaje kolejny akademik.

W regionie działają 52 domy studenckie, które oferują łącznie ok. 17,5 tys. miejsc (w tym 17,2 tys. w Krakowie), a więc może w nich zamieszkać ok. 8,5 proc. osób studiujących w Małopolsce (dane GUS za rok akademicki 2021/2022). Pozostali są zdani na rynek komercyjny. Statystyki dowodzą, że niemal połowa studentów mieszka w wynajmowanych nieruchomościach, a na swoje zakwaterowanie przeznacza średnio od jednej trzeciej do połowy miesięcznego budżetu. Ale są też studenci, którzy mają więcej pieniędzy i większe wymagania jeśli chodzi o komfort i udogodnienia, ale ciągle chcą korzystać ze studenckiego życia w większej wspólnocie. I to w nich celują deweloperzy ze swoimi wielkimi akademikami, w których robią mieszkania a na parterze potrzebne studentom usługi - sklepy, knajpy, miejsca rozrywki.