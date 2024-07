Sułkowice. Dwóch pijanych nastolatków ukradło samochodów i rozbiło go w rowie

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór (28.06.br.) w Sułkowicach, ale dopiero teraz policja zdradza szczegóły. Policjanci otrzymali zgłoszenie o skradzionym seacie. Poszkodowanym okazał się 21-latek z powiatu wadowickiego. Opowiedział, że podczas spotkania ze znajomymi w rejonie szkoły w Sułkowicach, podeszło do niego dwóch 15-latków, których kojarzył z widzenia. Zapytali go, czy nie ma w samochodzie ręcznika, ponieważ są mokrzy po kąpieli w zalewie, a nie mają się czym wytrzeć.