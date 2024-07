Pół wieku razem - jak Kraków nagradza długie pożycie małżeńskie?

Te prestiżowe odznaczenia są przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co podkreśla ich znaczenie i rangę. Od stycznia do czerwca odbyło się 13 uroczystości wręczenia medali, organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie, podczas których jubilaci wraz z najbliższymi świętowali ten wyjątkowy moment. Każda z tych par otrzymała gratulacje bezpośrednio z Kancelarii Prezydenta RP, co jest pięknym gestem docenienia ich długotrwałej wspólnej drogi.

Dla par z Krakowa, które przekroczyły magiczną granicę 50 lat wspólnego życia małżeńskiego, istnieje możliwość ubiegania się o medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Basztowej 22 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich na ul. św. Sebastiana 9. Rok 2023 przyniósł wzrost liczby par odznaczonych tym medalem w Krakowie do 404, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i docenieniu tego typu wyróżnienia. Poprzedni rok zamknął się liczbą 349 uhonorowanych par, co potwierdza tendencję wzrostową i pokazuje, że coraz więcej małżeństw docenia wartość i znaczenie długotrwałego związku.