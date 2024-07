Woń marihuany na parkingu w Sułoszowej. Wyczuli ją policjanci, a zatrzymanemu postawiono zarzuty Barbara Ciryt

Marihuana KPP Kraków

Policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali 22-latka z dużą ilością narkotyków. Mężczyzna spacerował po parkingu w Sułoszowej, gdzie policjanci wyczuli od niego woń marihuany. Wylegitymowali go i znaleźli narkotyki. Doszło również do przeszukania domu, a następnie postawienia zarzutów i objęcia policyjnym dozorem. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia.