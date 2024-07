"Tosca" na Wawelu zamyka sezon artystyczny Opery Krakowskiej. Po wakacjach instytucja świętuje swoje 70-lecie

- 13 października 1954 roku na deskach Opery Krakowskiej pojawił się pierwszy spektakl. Była to opera „Rigoletto”, której my na razie nie mamy w repertuarze, ale chcemy zrobić wyjątkową galę, która przypomni początki Opery Krakowskiej i rozpocznie nasz rok jubileuszowy. Kolejne premiery będą się wpisywały także w to świętowanie – zapowiada Piotr Sułkowski. - W całej historii Opery Krakowskiej bardzo dużo osób pracowało na to, by ta instytucja była dziś w tym miejscu, gdzie jest. Chcemy im za to podziękować.