Pod Krakowem otwarto Europejskie Centrum Odbudowy Silników OPRAC.: Piotr Rąpalski

Firma Cummins oficjalnie zainaugurował działanie swojego nowego Europejskiego Centrum Odbudowy Silników o dużej mocy w Krakowie. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na naszym kontynencie. Firma zainwestowała 10 milionów dolarów w stworzenie centrum, które będzie w stanie odbudowywać silniki Cummins o pojemności od 19 do 78 litrów i mocy od 450 do 3500 koni mechanicznych. Będą to więc renomowane silniki Cummins, takie jak m.in. QSK19, QSK38 i QSK60. To silniki przemysłowe wykorzystywane różnych rodzajach produkcji.