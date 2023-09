Nowy butikowy hotel w Krakowie już działa. Powstał w 100-letniej kamienicy przy Królewskiej

W hotel butikowy The Crown Kraków Handwritten Collection zamieniła się neoklasyczna kamienica stojąca przy ul. Królewskiej nieopodal placu Inwalidów. Na pięciu kondygnacjach na gości czekają 44 pokoje, restauracja (z małym tarasem), bar, a także przestrzeń konferencyjno-bankietowa i strefa fitness.

Wnętrza hotelu, inspirowane stylem art déco, projektowało biuro Katarzyna Kuchejda Architektura Wnętrz (Kraków). "Od marmurkowych szafek nocnych w pokojach przez ażurowe zdobienia w sali konferencyjnej i restauracji aż po hotelowy bar utrzymany w modernistycznej stylistyce streamline - w The Crown Kraków Handwritten Collection każdy detal zaprojektowano z myślą o tym, by otoczyć gości pięknem, a zarazem zapewnić im nowoczesny komfort, do którego przywykli" - tak przedstawiciele hotelu reklamują to miejsce.