Nowa Huta bez małej elektrowni atomowej. ArcelorMittal: "Nie rozważamy aktualnie projektu budowy SMR na naszych terenach w Krakowie" Aleksandra Łabędź

Taka elektrownia miała powstać w Nowej Hucie ORLEN Synthos Green Energy

Pod koniec ubiegłego tygodnia, wiceprezydent miasta Krakowa Andrzej Kulig poinformował, że ArcelorMittal nie wyraził zgody na realizację małego reaktora jądrowego na jego terenie w Nowej Hucie. 29 stycznia przedstawicielka Spółki odniosła się do naszych pytań w tej sprawie: "Nie rozważamy aktualnie projektu budowy SMR na naszych terenach w Krakowie". Z kolei Dawid Piekarz z ORLEN SYNTHOS GREEN ENERGY SP. Z O. O. podsumował - " Bardzo żałujemy, że ArcelorMittal podjął taką decyzję, dotyczącą projektu SMR w Nowej Hucie". Wszystko więc wskazuje na to, że to już koniec planów budowy małego reaktora jądrowego w Krakowie.