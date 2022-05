Największe firmy IT w Krakowie 2022 według MOTIFE i ASPIRE. Na czele Comarch, cztery korpo z USA i… fantastyczne perspektywy rozwoju

Kraków stał się jednym z najważniejszych w Europie ośrodków rozwoju nowych technologii i usług dla biznesu, a w najbliższym czasie może się stać numerem 1 na kontynencie. Proces przeistaczania stolicy Małopolski w europejską dolinę krzemową przyspieszył w pandemii, z tragiczną wojna w Ukrainie, która postawiła przed władzami i mieszkańcami, zwłaszcza przedsiębiorcami, mnóstwo nowych wyzwań, niesie ze sobą także wielkie szanse na dalsze przyspieszenie. Już dziś pod Wawelem w korporacyjnych centrach biznesowych pracuje ponad 100 tysięcy osób, z czego 40 procent to specjaliści IT. Równolegle przybywa świetnie płatnych i perspektywicznych stanowisk w finansach, obsłudze klienta, zaopatrzeniu, HR i marketingu wynika z opublikowanego właśnie przez MOTIFE we współpracy z ASPIRE opracowania „Krakow IT Market Report 2022”. Zawiera ono także zestawienie największych firm IT i non-IT zatrudniających specjalistów od szeroko pojętej informatyki. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ogromne zapotrzebowanie na specjalistów IT wynika z faktu, iż w Krakowie ulokowały - i wciąż lokują - swoje centra badawczo-rozwojowe nie tylko firmy czysto technologiczne, w tym globalni giganci z całego świata (od USA po Indie), ale też wielkie korporacje zajmujące się innymi dziedzinami, jak bankowość, motoryzacja, logistyka czy automatyzacja produkcji; tym drugim informatycy niezbędni są do rozwoju owych podstawowych biznesów, albowiem wszystkie dziedziny gospodarki (w właściwie - życia) błyskawicznie się cyfryzują. Np. trudno sobie wyobrazić globalny sukces takiego gracza, jak krakowski InPost, bez poręcznej i niezawodnej aplikacji do nadawania przesyłek, ich śledzenia oraz odbioru z paczkomatów. - Ubiegły rok upłynął pod znakiem kontynuacji inwestycji w Krakowie ze strony firm technologicznych w różnych formach i rozmiarach. Widzieliśmy setki już obecnych firm, które zwiększyły swój zasięg tutaj, zarazem miasto powitało około 20 nowych graczy na swojej scenie technologicznej. Kraków okazuje się strategiczną lokalizacją dla firm technologicznych i kluczowym hubem na globalnym rynku IT

- podkreśla Michał Piątkowski, współzałożyciel i prezes MOTIFE. Dodaje, że globalne ruchy tektoniczne na rynku pracy IT są jednym z kluczowych trendów wpływających na lokalny ekosystem. Na przykład, wraz z przejściem na modele pracy zdalnej i hybrydowej, dostępna pula talentów technologicznych wzrosła z 50 000 w Krakowie i okolicach do ponad 300 000 specjalistów IT w całym kraju.

Wojna w Ukrainie: zagrożenie i wyzwanie, ale też wielka szansa dla krakowskiego IT