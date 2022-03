Minister infrastruktury podpisał program przekazania 350 mln zł na igrzyska europejskie w Krakowie

– Organizacja III Igrzysk Europejskich to ważne wydarzenie nie tylko dla Krakowa, ale również całego regionu. Wsparcie zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury pozwoli na odpowiednie przygotowanie obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia tej międzynarodowej imprezy. Ważne jest też to, że efekty inwestycji, które zostaną zrealizowane przed igrzyskami, zostaną z mieszkańcami na długie lata – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.