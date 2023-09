Miejska kontrola w spółce organizującej Igrzyska Europejskie. Radni rozliczają z kosztów i zysków z imprezy

Janusz Kozioł tłumaczył też radnym, dlaczego spółka od przygotowania igrzysk wciąż funkcjonuje i generuje koszty, skoro impreza już się dawno zakończyła: - Dotacje finansowe musimy rozliczyć z Ministerstwem Finansów do 15 grudnia. Natomiast do 30 marca przyszłego roku wyznaczono wykonanie pełnego sprawozdania wobec Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich.

Janusz Kozioł poinformował, że w ciągu dwóch lat podpisano 709 umów z firmami. 670 z nich otrzymało wypłaty na czas, a 100 firm dostało wynagrodzenie na poziomie ok. 70 procent, ale wszystkie zaległości mają zostać uregulowane do 25 września.

Janusz Kozioł poinformował też, że na wydarzenia związane z igrzyskami sprzedano 186 tys. biletów.

Przypomnijmy, że koszty organizacyjne igrzysk to 466 mln zł z czego rząd przekazał 266 mln zł (66 mln zł dodatkowo w ostatnim czasie), a Kraków i Małopolska przeznaczyły po 100 mln zł. Kraków od rządu otrzymał 350 mln zł na inwestycje infrastrukturalne i 150 mln zł na przedsięwzięcia sportowe. W przypadku tych drugich części środków (ok. 20 mln zł) nie udało się wykorzystać w związku z tym, że na czas nie rozstrzygnięto wszystkich przetargów - brakowało chętnych, albo proponowali zbyt wygórowane kwoty. Z tego względu udało się wykonać tylko niektóre prace zaplanowane w ramach modernizacji toru do kajakarstwa górskiego przy ul. Kolnej.