Miejsce na cukiernię czy sklep w sercu Krakowa, a także garaże do wzięcia. Aukcja ZBK

Miasto oferuje na wynajem lokale, które mają od kilkunastu do prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni. Wiele z nich znajduje się w budynkach widniejących w rejestrze lub gminnej ewidencji zabytków. W przypadku remontu w takich pomieszczeniach najemca będzie musiał dostosować się do wytycznych konserwatora zabytków.

Pośród oferowanych pomieszczeń kilka mieści się w budynkach w centrum Krakowa. We wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 5 i Szewskiej 13 można wynająć od gminy lokal o powierzchni 221,56 mkw., z czego prawie 72 mkw. stanowią piwnice. To przy Jagiellońskiej 5, w sąsiedztwie Starego Teatru, działała jeszcze nie tak dawno cukiernia z tradycją sięgającą lat 30. XX wieku. Wejście do lokalu - od frontu budynku oraz od strony podwórka. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany), wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.