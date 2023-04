Kraków. Tak wygląda mała elektrownia jądrowa, która może powstać w Nowej Hucie. "Bezpieczna", "szansa dla rozwoju dzielnicy" Bartosz Dybała

Plany budowy w Polsce przez Orlen i Synthos małych elektrowni jądrowych odbiły się szerokim echem. Jedna z instalacji, prawdopodobnie model BWRX-300, ma powstać w Nowej Hucie. Co o niej wiemy? Eksperci twierdzą, że takie obiekty nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. - W przypadku jakiejkolwiek awarii reaktor wyłącza się automatycznie, bez udziału człowieka - mówią. Reaktory umieszcza się pod ziemią w specjalnej obudowie, dzięki której do środka nie dostają się wody gruntowe. Część radnych upatruje w inwestycji szansy na rozwój dzielnicy. "Otworzy drogę do rozbudowy sieci ciepłowniczej. Powstaną też miejsca pracy".