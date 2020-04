Kraków. Szkieletor: zobacz postęp prac. Roboty już na samym szczycie wieżowca [ZDJĘCIA]

Warunki pogodowe sprzyjają budowie wieżowca Unity Tower, w który zamienia się konstrukcja budynku popularnie nazywana szkieletorem. Coraz bliższe jest więc zakończenie prac związanych z doprowadzeniem budowy obiektu do stanu surowego zamkniętego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

W ramach inwestycji montowana jest fasada szklana na ostatnich kondygnacjach wieżowca. Na szczycie ma powstać dwupoziomowa przestrzeń, na której ma się mieścić restauracja i kawiarnia z punktem widokowym. Pomimo sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, generalny wykonawca pracuje, zachowując środki bezpieczeństwa. Pracownicy budowlani muszą zachować dwumetrową odległość pomiędzy sobą. Przypomnijmy, że zgodnie z umową z miastem wieżowiec w stanie surowym miał być gotowy do końca ubiegłego roku. Przedstawiciele miasta przeprowadzili kontrolę i nie wykluczyli, że za opóźnienia może być kara finansowa, ale gmina może też od niej odstąpić. Inwestor tłumaczył, że nie udało się zrobić wymaganych prac na czas z powodu pogody, głównie silnego wiatru. Później doszły utrudnienia związane z koronawirusem. Biurowiec Unity Tower ma 102,5 m wysokości. Na dwóch podziemnych kondygnacjach będzie 400 miejsc parkingowych. Wieżowiec powstaje w ramach kompleksu budynków - Unity Centre. Po zakończeniu budowy elewacji wysokościowca rozpoczną się prace wykończeniowe we wnętrzach. Gotowe są już towarzyszące wieży niższe budynki: dwa biurowce, hotel i apartamentowiec, które postawiono przed wieżowcem od strony ul. Lubomirskiego. W nich pozostały już jedynie prace wykończeniowe. Punkty usługowe, w tym gastronomiczne, mogą znaleźć się w lokalach na parterowych kondygnacjach czterech mniejszych budynków. Z każdego z obiektów kompleksu będzie się wychodzić na wspólny plac, z którego będzie można przejść do ronda Mogilskiego. Budowa wieżowca przy rondzie Mogilskim rozpoczęła się w 1975 r. Po czterech latach inwestycja została jednak zatrzymana ze względów ekonomicznych. Zmieniali się właściciele budynku, powstawały kolejne pomysły na jego zagospodarowanie, ale nie udawało się ich zrealizować, jakby wisiała nad nim klątwa, zaczął być nazywany szkieletorem. Dokończenie budowy wieżowca rozpoczęło się wiosną 2016 r. Czytaj także Koronawirus w Polsce [DANE, MAPY, WYKRESY]

