Kraków. Projekt Nowa Huta Przyszłości: Rozpoczyna się realizacja Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”

– Zawarcie tej umowy stanowi jeden z najważniejszych kamieni milowych projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” – podkreśla zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk. – Dotychczas w jego ramach realizowano głównie produkty dla mieszkańców i sektora MŚP, takie jak ośrodek rekreacyjny w Przylasku Rusieckim oraz Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. Teraz możliwe będzie dopełnienie oferty o tereny wielkopowierzchniowe do zainwestowania, na przykład przez deweloperów obsługujących przemysł i logistykę. Ich zagospodarowanie zintensyfikuje proces dywersyfikacji krakowskiej gospodarki.

Prezes Tomasz Ślęzak zaznacza, że ArcelorMittal Poland SA konsekwentnie inwestuje w rozwój części przetwórczej w krakowskim oddziale. – Dzięki temu nasze zakłady są coraz nowocześniejsze, a asortyment produkowany w obu walcowniach to produkty najwyższej jakości doceniane zarówno na rynku lokalnym, jak i za granicą. W związku z tym chcemy uwolnić część terenu, którego już nie potrzebujemy do naszej produkcji, a który może zostać zagospodarowany w taki sposób, by jak najlepiej służył Krakowowi.