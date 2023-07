Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga Piotr Rąpalski

Park Kolejowy w Krakowie będzie się znajdował m.in. pod kolejową estakadą, ale zostanie tu stworzona całkiem nowa przestrzeń, która otworzy Wesołą na jej zachodnią część i Stare Miasto. Nietrudno wyobrazić sobie, że dzięki temu na będących do tej pory nieco na uboczu ulic Blich, Bonerowskiej czy Zyblikiewicza zacznie kwitnąć życie. ZZM Zobacz galerię (10 zdjęć)

W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni...