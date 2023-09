Kraków. Ogromne pieniądze mogłyby zasilić budżet. Chodzi o 50 mln zł. Jest jednak problem

W stolicy Małopolski opłata już kiedyś obowiązywała

W latach 2004-2015 podatek uiszczały osoby, które przyjeżdżały do Krakowa na dłużej niż dobę: "w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych". Za jeden dzień pobytu przyjezdni płacili 1,60 zł. Dziś, zgodnie ze stawkami, ustalonymi przez Ministerstwo Finansów, Kraków mógłby pobierać nieco wyższą kwotę: 2,80 zł. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Najpierw zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle w stolicy Małopolski przestano pobierać podatek turystyczny?

- Z uwagi na brak spełnienia korzystnych warunków klimatycznych - wyjaśnia magistrat.

Chodzi o to, że opłata miejscowa może być pobierana w miejscowościach, w których występują "korzystne właściwości klimatyczne". W Krakowie takich obecnie nie ma. Choć miasto od lat walczy m.in. z trującymi krakowian kopciuchami, a także stara się ograniczać ruch samochodów, które również zanieczyszczają środowisko, to i tak stan powietrza pod Wawelem pozostawia wiele do życzenia. Z tego względu gmina nie może pobierać opłaty miejscowej. - Takie są przepisy - twierdzą miejscy urzędnicy.