Kraków oferuje lokale użytkowe do wynajęcia. Do wzięcia miejsce w wieży w słynnej kamienicy Feniksa! ZBK zaprasza na dni otwarte

Lokal w wieżyczce gmachu przy Basztowej to jeden z tych, którym można się dokładnie przyjrzeć w ramach Dni Otwartych organizowanych przez ZBK. Na miejscu w tych lokalach w wyznaczonych terminach na odwiedzających i oglądających czekają pracownicy ZBK. Udzielają informacji, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o przystąpieniu do licytacji na dany lokal.

Wykaz lokali, którymi administruje ZBK i które teraz proponuje potencjalnym najemcom, otwiera lokal przy ul. Basztowej 15. Znajduje się na dziewiątym piętrze w gmachu Feniksa (przez lata znanym jako budynek LOT-u). Rozpościera się z niego wyjątkowy widok na Stare Miasto. Lokal ma powierzchnię 85,68 metra kwadratowego. Jest szczególny, ponieważ znajduje się na szczycie zaokrąglonego narożnika budynku, w wieży obejmującej dwie jego najwyższe kondygnacje. Trzeba pamiętać, że winda dojeżdża tylko do VII piętra, dalej do lokalu na IX piętrze idzie się po schodach.

Oto aktualne terminy udostępniania lokali użytkowych, dla których gmina poszukuje nowych najemców:

Aukcja na najem gminnych lokali użytkowych zostanie przeprowadzona 29 lutego o godz. 9 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 16 (sala konferencyjna). Oferty przystąpienia do aukcji należy składać w nieprzejrzystych kopertach w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16 w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego do godz. 15. Chcący wziąć udział w aukcji muszą też do 27 lutego wpłacić wadium.