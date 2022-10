Kraków. Mieszkańcy zobaczą Nową Hutę Przyszłości może za... osiem lat. Na razie mają kąpielisko Bartosz Dybała

Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości istnieje już niemal osiem lat. Koszt realizowanego przez nią gigantycznego projektu zakładającego ożywienie gospodarcze wschodniej części miasta ma wynieść blisko 6 mld zł. Do tej pory udało się zrealizować jedynie kroplę w morzu obiecywanych inwestycji: teren rekreacyjny w Przylasku Rusieckim. Zastanawiające jest również to, że sama spółka rozrosła się z jednoosobowej do ponad 20 osób. Tylko jej prezes w ubiegłym roku zarobił ponad 300 tys. zł.